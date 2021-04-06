"Evde Kal Proje Al" kampanyası kapsamında 158 makale destek aldı - Son Dakika

"Evde Kal Proje Al" kampanyası kapsamında 158 makale destek aldı

06.04.2021 09:59

Atatürk Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan "Evde Kal Proje Al" kampanyası kapsamında şimdiye kadar toplam 158 eser destek ödemesi aldı.

Atatürk Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan "Evde Kal Proje Al" kampanyası kapsamında şimdiye kadar toplam 158 eser destek ödemesi aldı.

Covid-19 pandemi dönemi sürecinin verimli ve etkin kullanılması, üniversitenin Ar-Ge faaliyetlerinin aksamaması ve "Evde Kal Proje Al" kampanyasına destek olmak amacıyla; 15 Mayıs-15 Eylül 2020 tarihleri arasında Web of Science tarafından taranan dergilere makale göndermiş olma şartı ile araştırmacılara makalelerinin kabul edildiği tarihte, makale başına Sosyal Bilimler alanında 2.000 TL, Fen ve Sağlık Bilimleri alanında ise 1.000 TL destek ödemesi yapılacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda araştırmacıların, makalenin kanıtları ile başvurarak ilgili destekten yararlanma hakkı elde ettiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Destek almaya hak kazanan 158 makalenin 147'si Fen ve Sağlık Bilimleri alanında, 11'i ise Sosyal Bilimler alanında yazıldı. Atatürk Üniversitesi olarak ayrım yapmaksızın tüm alanlarda, akademisyenlerimize gereken desteği sonuna kadar vermeye devam ediyoruz" dedi.

5 Ay İçerisinde 158 Makale Değerlendirmeye Katıldı

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim modelini benimsediklerini aktaran Rektör Çomaklı, bu anlayışla üniversitenin her birimini çalışma akışına dahil ettiklerini belirterek: "Tüm mensuplarının üstün gayreti ve özverili çalışmalarıyla Atatürk Üniversitesi birçok saygın sıralama kuruluşunda ön sıralarda yer alıyor. Üretilen projeler ülke genelinde katma değer sağlıyor. Üniversite üst yönetimi olarak bizler de ayırt etmeksizin her projeye destek veriyoruz. Bu kapsamda "Evde Kal Proje Al" kampanyasının duyurusunun yapılmasının ardından 5 ay içerisinde bizlere ulaştırılan 158 makalenin tüm araştırmacılarını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Evde Kal Proje Al kampanyası kapsamında 158 makale destek aldı
Evde Kal Proje Al kampanyası kapsamında 158 makale destek aldı

Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs, Türk Lirası, Evde Kal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Evde Kal Proje Al' kampanyası kapsamında 158 makale destek aldı - Son Dakika


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