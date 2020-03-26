Evde kal, sporsuz kalma - Son Dakika
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Evde kal, sporsuz kalma

11 dakika önce

BURSA (İHA) – Uzmanlar, virüs salgını sebebiyle evde kalanların yapacakları küçük egzersizlerle vücut sağlığını korumaları gerektiğini söyledi.

Evde kal, sporsuz kalma, System.String[]

BURSA (İHA) – Uzmanlar, virüs salgını sebebiyle evde kalanların yapacakları küçük egzersizlerle vücut sağlığını korumaları gerektiğini söyledi.


Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan kişilerin ve 65 yaş üstü vatandaşların daha güçlü bedenlere sahip olabilmeleri için spordan vazgeçmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, evlerde yapılacak egzersizlerle bunu telafi edebileceklerini söyledi. Spor salonlarının kapatılması, kalabalık ortamlardan kaçınılmasının yanı sıra 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkma yasağının insanların hareketlerine bazı kısıtlamalar getirdiğini belirten Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapisti Kübra Taş Tigit, "Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlar çok önemli. Gerek duymadıkça dışarı çıkılmaması kendi ve etrafımızdaki insanların sağlığı açısından çok önemli. #EvdeKal, #HayatEveSığar gibi çağrılarına uyan, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için evlerinde yapacakları birkaç egzersizler yer almaktadır. Çünkü daha evvel pazara, markete, çarşı ve park gibi yerlere giden vatandaşlarımız farkında olmadan bütün kaslarını çalıştırıyordu. Ancak evde çok pasif bir durumda kalınması kaçınılmaz oldu. Normal hayat akışına geri döndüğümüzde ise bazı sıkıntılarla karşılaşabilirler. Bunları önlemek için evde oklava, top, yastık gibi elimize geçen bazı araç ve gereçlerle basit hareketler yapabilirler. Oklavayı havaya kaldırıp indirebilirler, sağa sola çevirerek farklı kasları çalıştırıp hareket açıklarını koruyabilirler. Topu bacak aralarına alıp bacak kaslarını kuvvetlendirebilirler. Ayakta iken yavaşça çömelip kalkabilirler. Günde 3 kere 15-20 dakikalarını ayırdıkları bu egzersizleri kolaylıkla yapabilirler" dedi.


Korona virüsün solunum kuvvetini çok fazla etkilediğini hatırlatan Taş Tigit, "Solunum kas kuvvetini korumamız gerekiyor. Normalde yaptığımız yürüme bunu faal tutuyordu. Ancak evde bu yürüme temposunu yakalayamayacağımız için basit egzersizlerle de bunu giderebiliriz. Nefes alıp verirken burnumuzdan alıp, dudakları büzerek geri veriyoruz. Elleri göğsün üzerine koyarak kontrollü ve etkili nefes alıp verilmesi akciğerin havalandırılması için önemlidir. Bu KOAH hastaları için de önemli bir egzersiz" diye konuştu. - BURSA

KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:19 Kaynak: İHA

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