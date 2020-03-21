"Evde kal" sürecinde vatandaşlardan sokak hayvanları için çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evde kal' sürecinde vatandaşlardan sokak hayvanları için çağrı - Son Dakika

"Evde kal" sürecinde vatandaşlardan sokak hayvanları için çağrı

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını sonrası yapılan "Evde Kal" çağrısına uyan çok sayıda vatandaş tedbir için evlerinden çıkmazken, İstanbul'da sokakta yaşayan hayvanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Vatandaşlar, sokak hayvanlarının bu süreçte aç kalmaması için çağrıda bulundu.

KORONAVİRÜS salgını sonrası yapılan "Evde Kal" çağrısına uyan çok sayıda vatandaş tedbir için evlerinden çıkmazken, İstanbul'da sokakta yaşayan hayvanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya.  Vatandaşlar, sokak hayvanlarının bu süreçte aç kalmaması için çağrıda bulundu.

Üsküdar sahilinde yürüyüş yapan Gökhan Duman "Sokak hayvanları da bize emanet. Onlarla birlikte varız. Sokaklarda onlarla birlikte yaşıyoruz. Elimizden geldiğince balkonlara, pencere kenarlarına yiyecek bir şeyler bırakabiliriz. İnsanlar sürekli mama bırakıyorlar. Mümkün olduğunca belediyelerimizde buna dikkat ederse, çalışanlarımız ve dışarı çıkanlar da buna dikkat ederse onları da dışarıda unutmamış oluruz" dedi.

"SU VE YİYECEK BIRAKALIM"

Hakan Gücer ise, "Hepimiz sokak hayvanları için su ve yiyecek bırakalım. Tek çağrım bu olabilir" ifadelerini kullandı. Fatma Karahan, "Üzülüyorum. Onları kendi sokaklarımızda biz evcilleştirdik.  Düşünmemiz gerekiyor. Aslında kedilere hiç yemek vermem. Belki de vermemiz, mama ve su bırakmamız gerekiyor" diye konuştu.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:35 Kaynak: DHA

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