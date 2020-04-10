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"Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu
6 saat önce
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kentteki park ve yeşil alanlarda sakinliğin hakim olduğu görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:34 Kaynak: AA
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