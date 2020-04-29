"Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor - ANKARA/KAYSERİ/SİVAS/ERZURUM/KONYA/DENİZLİ/ - Son Dakika
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"Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor - ANKARA/KAYSERİ/SİVAS/ERZURUM/KONYA/DENİZLİ/
6 saat önce
Ankara Kızılay Meydanı Kayseri Erzurum Konya Denizli Afyonkarahisar ANKARA/KAYSERİ/SİVAS/ERZURUM/KONYA/DENİZLİ/AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
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29.04.2020 21:11:00. #1.13#
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