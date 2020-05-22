"Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor - BALIKESİR / - Son Dakika
"Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor - BALIKESİR /
Balıkesir kent merkezinden detaylar Zonguldak kent merkezinden detaylar BALIKESİR / ZONGULDAK - Balıkesir ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.
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22.05.2020 19:49:52. #1.13#
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