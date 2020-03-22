'EVDE KAL' UYARILARINA RAĞMEN CADDEBOSTAN SAHİLİNE AKIN ETTİLER - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal uyarılarına rağmen vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etti. Koronavirüsün yayılmaması için alınacak önlemlerin en başında 'sosyal mesafe' geliyor. Bu nedenle vatandaşlara sürekli 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Ancak bazı İstanbullular tüm uyarılara rağmen güneşli havanın tadını Caddebostan Sahili'nde çıkardı. Sahilde bazı vatandaşlar parklarda spor yaparken, bazılarının yürüyüş yaptıkları, çimenlerde oturdukları ve köpeklerini gezdirdikleri görüldü. Kimi vatandaşlar ise güzel havada bisiklet ve scooter sürdü. YAŞLILAR DA YASAĞA ALDIRIŞ ETMİYOR

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımladığı genelgeye göre 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıların sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Ancak Caddebostan Sahili'nde risk grubunda bulunan yaşlıların da yürüyüş yaptığı gözlendi.