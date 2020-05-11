Evde kalan ailelere

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi

Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hilal Keklicek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalan ailelerin etkileşimli oyunlar oynayarak hem keyifli zaman geçirebileceğini hem de fiziksel aktivite yapabileceklerini söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Keklicek, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı en önemli koruyucu yöntemlerin başında güçlü bir bağışıklık sisteminin geldiğini, bağışıklığı güçlendirmek için de düzenli fiziksel aktivitenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında alınan karantina önlemleri sonucunda bireylerin yaşam alanlarının çoğunlukla evleriyle kısıtlandığını anımsatan Keklicek, "Uzmanlar ve profesyonel kuruluşlar tarafından karantina sürecinde evde yapılacak fiziksel aktiviteler birçok mecrada yayımlandı. Bireyler, evin ebatlarından bağımsız olarak birçok şekilde kendilerini aktif tutabilirler." dedi.

"Nefes oyunları da oynanabilir"

Keklicek, fiziksel aktivite azlığının pek çok hastalığa sebep olduğunu, salgın döneminde basit uygulamalarla bu eksikliğin giderilebileceğini vurgulayarak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Örneğin çocuklu aileler 10 kadar etkileşimli oyun oynayarak, hem çocukları ile keyifli zaman geçirebilir hem de fiziksel aktivite yapabilirler. Ebeveynler çocuklarıyla renk kapmaca, yerden yüksek, deve-cüce, sessiz sinema ve yüzme taklidi gibi hem makul efor gerektiren hem de tüm kasları çalıştırıp denge aktivitelerini içeren oyunlar oynayabilirler. Aynı zamanda suya pipetle üfleyerek baloncuk çıkarma yarışması, pipet ucunda peçete parçaları taşıma, uzaktan mum söndürme, gibi nefes oyunları da oynayabilirler."

Saat başı odaları gezme, varsa merdivenleri inip çıkma gibi hareketlerin de yapılabileceğini anlatan Keklicek, "Ayrıca ayakta dururken duvarda işaretledikleri en yüksek noktaya saat başı birkaç tekrarla uzanma, saat başı sırt desteği olmayan bir tabureye, bacakları bitişik ve dik bir şekilde oturmaya çalışma ve bunu 1-2 dakika sürdürme gibi hareketler yapabilirler. Eğer adımsayarları varsa her gün bir önceki günden daha fazla adım atmaya çalışabilirler." ifadelerini kullandı.

Keklicek, solunum yolu hastalığı ya da herhangi bir bir sağlık sorunu olan bireylerin ise kendi koşullarına göre tıbbi rehberlik hizmeti alması gerektiğini dile getirdi.

Normalleşme dönemiyle birlikte bireylerin koruyucu sağlık eğitim programlarını ve kendilerine uygun fiziksel aktivite programlarını uzman bir fizyoterapiste danışarak alması gerektiğinin altını çizen Keklicek, "Bugünü unutmamalı ve geleceğe azami çaba ile hazırlanmalıyız. Unutmayalım ki sağlığı korumak, hastalığı yenmeye çalışmaktan daha keyiflidir ve daha az maliyetlidir." dedi.