Evde kalan annelere gül dağıttılar - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde Anneler Günü'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan annelere gül dağıtıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa'nın Kula ilçesinde, evlerde kalan anneler unutulmadı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçe sokaklarında evlere giderek, Anneler Günü dolayısıyla annelere gül dağıttı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ileterek anneler ile sohbet eden Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, her yıl coşkuyla kutladıkları anneler gününün bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi sebebi ile anneleri evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Kula'da hemen hemen her eve ulaşarak annelere gül dağıtmaya çalıştıklarını dile getiren Bozer, annelerin bu anlamlı gününe bir nebze de olsa katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirtip, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutladı.