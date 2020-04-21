Evde kalan arkadaşları için kös çaldı, İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Isparta'da 13 yaşındaki Mücteba Kalaycı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan arkadaşları için kös çaldı ve İstiklal Marşı'nı okudu.



Isparta Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Mücteba Kalaycı, Erenler Mehteran Takımı'nda kös çalıyor. Kalaycı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan arkadaşları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kösün başına geçti ve Mehter Marşı'nı çaldı. Kalaycı ayrıca İstiklal Marşı'nı okudu.



"5 yaşından bu yana kös çalışıyorum"



5 yaşından bu yana kös çaldığını belirten Mücteba Kalaycı, "Yaşar Erbil hocamın sayesinde bu işe başladım ve onun sayesinde sürdürmekteyim. Böyle bir şey yapma sebebim insanlar evde kalırken bizi görüp halen Türkiye'nin ayakta olduğunu ve dünyanın yıkamadığı Türkiye'yi korona virüsün de yıkamayacağını görmeleridir. Bu yaptığım kültürel faaliyetin gösterisini evlerinde coşkuyla 23 Nisan'ı kutlamakta olan çocuklara ve tüm arkadaşlarıma hediye ediyorum" diye konuştu. Kalaycı, en büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kös çalarken izlemesi olduğunu sözlerine ekledi. - ISPARTA