Evde kalan çocuklar bayram coşkusunu süslenen tır ile kutladı - Son Dakika

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Evde kalan çocuklar bayram coşkusunu süslenen tır ile kutladı
7 saat önce
Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk bayrakları ve balonlar ile süslenen tır ile mahalle mahalle gezerek kutlandı.
Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk bayrakları ve balonlar ile süslenen tır ile mahalle mahalle gezerek kutlandı.
Karabük Valiliği tarafından korona virüs nedeniyle evlerinde kalan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı hazırlandı. Bayrama özel süslenen tırla mahalle mahalle gezen ekip, balkonda ve penceredeki çocuklara şarkılar söyleyerek bayramlarını kutladı. Palyoço eşliğinde eğlendirilmeye çalışılan çocuklar ve ailelerine Türk bayrağı, balon ve çikolata da dağıtıldı. Virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan bazı çocuklara polis ekipleri tarafından balon dağıtılırken, bazı çocuklar ise süslenen tırın heyecanı ile balon almak için dışarıya çıktılar. Hediyelerini alan çocuklar, düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ve çok beğendiklerini söylediler. Bazı çocuklar ise 23 Nisan için hazırladıkları şiirlerini okudu. Mahalle mahalle gezen tıra çocuklar kadar büyükler de evlerinin balkonların ve camlarından alkışlarla destek verdi. Program İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:02 Kaynak: İHA
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