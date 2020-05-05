Evde kalan çocuklara hediye - Son Dakika

Evde kalan çocuklara hediye
13 dakika önce
AĞRI'da polis ve jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.
AĞRI'da polis ve jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri, bu yıl koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla kutlanıyor. Ağrı il Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ile jandarma trafik ekipleri, 'Kanka Polis' kostümü giyerek koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmaları yasak olan çocuklara sürpriz yaparak çeşitli hediyeler verdi. Trafik ekipleri, çocuklara hediye ettikleri düdükleri ailelerinin trafik kurallarına aykırı davrandığı durumlarda çalmalarını istedi.
Güvenlik Kuvvetlerinin hediye verdiği bazı çocuklar ise, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle kendi hazırladıkları resimleri polis ekiplerine hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:59 Kaynak: DHA
Son Dakika Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı