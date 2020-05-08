Evde kalan çocuklara polis amcalardan ziyaret - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde trafik polis ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.



Çanakkale'nin Biga ilçesinde bölge trafik polis ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, bu yıl 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' ve 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganıyla kutlanıyor. İlçe Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar ziyaret edilerek, hafta hakkında bilgiler verildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara düdük, şapka ve kitap hediye edildi. - ÇANAKKALE