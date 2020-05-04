Evde kalan çocuklara polis amcalarından Trafik Haftası hediyesi - Son Dakika

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda, Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinden dolayı evlerinden çıkamayan çocuklara düdük, şapka ve kitap hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Yasin Pala ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu, bazı çocuklara evlerinde ziyarette bulundu.

Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara düdük, şapka ve kitap hediye edilerek hafta hakkında bilgiler verildi. Bu sene haftanın sloganları olan "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ve "Trafikte her yıl daha iyiye" konuları anlatıldı.

Pala ve Musaoğlu, çocuklara birer fahri trafik polisi olduklarını söyleyerek, ebeveynlerinin hatalı araç kullanmaları ya da başka bir sürücünün hata yaptığını tespit etmeleri durumunda kendilerine verilen kırmızı düdüğü çalarak ikazda bulunmalarını istedi.