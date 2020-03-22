Evde kalan çocukların ailelerine oyun önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde kalan çocukların ailelerine oyun önerisi - Son Dakika

Evde kalan çocukların ailelerine oyun önerisi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Adile Teyze Kreşi okul öncesi öğretmeni Cemre Kurşun, virüs salgını riski nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan anne-babalara, 3-6 yaş grubundaki çocuklarıyla nasıl vakit geçirebilecekleri konusunda önerilerde bulundu.

Evde kalan çocukların ailelerine oyun önerisi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Adile Teyze Kreşi okul öncesi öğretmeni Cemre Kurşun, virüs salgını riski nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan anne-babalara, 3-6 yaş grubundaki çocuklarıyla nasıl vakit geçirebilecekleri konusunda önerilerde bulundu.


Anne-babaların, çocuklarıyla evde oldukları bu süreci en iyi şekilde değerlendirebileceklerini belirten Kurşun, "Bu süreci erken çocukluk dönemindeki çocuklarınızın motor gelişim ve bilişim gelişimini destekleyecek etkinliklerle geçirebilirsiniz" dedi. Evde çocuklarla oynanabilecek çok sayıda oyun bulunduğunu vurgulayan Cemre Kurşun, ev içi oyun önerilerinden bazılarını şöyle sıraladı; "Çorap çekmecesinde bulunan çorapları eşleştirebilirsiniz. Kırmızı ve yeşil mercimeği karıştırıp sonrasında renklerine göre ayırabilirsiniz. Pet şişeye nohut, fasulye, pirinç ve benzeri baklagilleri doldurarak kendi markanızı oluşturabilirsiniz. Mıknatısla evde gezerek nelerin mıknatısa yapıştığını çocuğunuzla birlikte inceleyebilirsiniz. Gözlerini kapatarak verdiğiniz herhangi nesnenin ne olduğu üzerine konuşabilirsiniz. Bir tepsiye tuz dökerek üzerine şekiller çizebilirsiniz. Birlikte mutfağa girerek kurabiye, kek tarzı yiyecekler yapabilirsiniz. Online müze ve kütüphanelerden faydalanabilirsiniz. Evdeki atık malzemelerden ya da okul malzemelerinden faydalanarak basit oyuncaklar yapabilirsiniz. Çocuk dergilerini takip edebilirsiniz. Sanatsal faaliyetler hakkında çocuğunuzla sohbet edebilirsiniz."


Çocuklar için videolar yayınlanmaya devam edecek


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin virüs dolayısıyla evde olan çocuklar ve ebeveynlerine yönelik videoları önümüzdeki günlerde devam edecek. Çocuklar bu videoları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından izleyebilecek. Belediyenin sosyal medya hesaplarında önümüzdeki günlerde farklı oyunlar ve oyuncak yapımları da takip edilebilecek. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:52 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:58
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde kalan çocukların ailelerine oyun önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]