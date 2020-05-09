Evde kalan doğaseverlere Seyfe Gölü'nün güzellikleri aktarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Evde kalan doğaseverlere Seyfe Gölü'nün güzellikleri aktarılıyor - Son Dakika

Evde kalan doğaseverlere Seyfe Gölü'nün güzellikleri aktarılıyor

6 saat önce

Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi ile korunan ender sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyarete gelemeyen doğaseverlere gölde oluşan görsel şölen, sosyal medya hesaplarından yansıtılıyor.

Evde kalan doğaseverlere Seyfe Gölü'nün güzellikleri aktarılıyor, System.String[]

Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi ile korunan ender sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyarete gelemeyen doğaseverlere gölde oluşan görsel şölen, sosyal medya hesaplarından yansıtılıyor.

Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan gölü tanıtmak için mücadele eden Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı (SEYGED) Ömer Çetiner, burada çektiği fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlıyor.

Kendisi de gölün bulunduğu Seyfe köyünde doğup büyüyen, buranın korunması ve tanıtımını görev edinen makine mühendisi Çetiner, Seyfe Gölü'nde sabah gün doğumu, gün içinde binbir çeşit göçmen kuşların hareketleri ve yakamoz oluşturan gün batımının fotoğraf ve kamera görüntülerini çekiyor.

Binlerce flamingo, ördek, angut, turna, kız kuşu, martı, tarla kuşları, irili ufaklı birçok göçmen ve yerel kuş türü, 10 bin 700 dekarlık gölün su bulunan bölümlerinde görsel şölen oluşturuyor. Gün batımında oluşan güzellik de bu şölene eşlik ediyor.

SEYGED Başkanı Ömer Çetiner, Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle doğaseverlerle Seyfe Gölü'ndeki göçmen kuşların buluşmasının geciktiğini söyledi.

Normal zamanda gölün çok sayıda ziyaretçisi olduğunu ifade eden Çetiner, "Bu güzellikleri karantina uygulamaları ve kısıtlamalardan dolayı şehrinden çıkamayan doğaseverler için sosyal medya hesaplarımdan yayınlıyorum." dedi.

Gölün her anının ayrı bir güzellik oluşturduğunu dile getiren Çetiner, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamaların uygulandığı bu günlerde Seyfe Gölü Kuş Cenneti görsel şölen sunmaya devam ediyor. Gölümüz gün doğumunda kıpkızıl bir görünümle, gün batımında oluşan o güzel yakamoz ile ve gün içinde kuşların hareketleriyle güzellikler oluşturuyor. Buraya gelerek hem ruhumu dinlendiriyorum hem de gelemeyen doğaseverler için çekim yaparak onlara ulaştırıyorum."

Yaz aylarında gölün buharlaşma etkisi ve yüzeysel su girişi olmaması nedeniyle tamamen kuruduğunu vurgulayan Çetiner, bahar aylarında oluşan bu güzelliklerin de sıcakla birlikte kaybolduğuna işaret etti.

Gölün, kuşların Türkiye üzerindeki iki göç yolundan biri üzerinde bulunduğunu aktaran Çetiner, "Onların gölde konaklaması ve beslenmesi için suyumuzun olması gerekiyor. Bilhassa Seyfe, Horla ve Malya pınarlarından yüzeysel su girişinin sağlanması lazım. Çünkü buradan su girişi olduğunda göl içinde oluşan adacıklar, turbalıklar ve sazlıklar kuşların saklanmasına, barınmasına ve yuva yapmasına ortam sağlıyor." dedi.

Seyfe Gölü, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:14 Kaynak: AA


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