Evde kalan Dudu Teyze 12 yaşında öğrendiği işe yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Evde kalan Dudu Teyze 12 yaşında öğrendiği işe yeniden başladı - Son Dakika

Evde kalan Dudu Teyze 12 yaşında öğrendiği işe yeniden başladı

6 saat önce

Antalya'da korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan 70 yaşındaki Dudu Kurtan, evinin bir köşesine 12 yaşında öğrendiği dokuma tezgahı kurdu.

Evde kalan Dudu Teyze 12 yaşında öğrendiği işe yeniden başladı, System.String[]

Antalya'da korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan 70 yaşındaki Dudu Kurtan, evinin bir köşesine 12 yaşında öğrendiği dokuma tezgahı kurdu. Hem çanta, çorap dokuyan hem de vaktini keyifli değerlendiren Dudu Teyze, "Kafamı dağıtıyorum, bunları dokudum mu kafam açılıyor. Yani doktora hapa ihtiyaç kalmıyor" dedi.


Antalya'nın Serik ilçesi Nebiler Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Dudu Kurtan, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde zamanı değerlendirmek için 12 yaşında öğrendiği dokuma tezgahını evinin bir köşesine kurdu. Dudu Teyze, kendi elleriyle koyun yünlerinden eğirdiği iplerle çanta, çorap, seccade ve kuşak dokuyor. Kurtan, "Korona virüs nedeniyle evde kapalı olunca kimse gelmediğinden bir şey düşündüm. Eski kültürlere uyayım dedim. Eğirdiğim koyun yünlerinden çanta ve ipleri dokuyorum. Bunlardan eskiden gençler çocuklarını ebiştirirdi, büyütünceye kadar. Mesela iki yaşına kadar çocuklar bunlarla ebiştirilir. Bunlarla çocuklar daha iyi büyür. Ondan sonra çantalar ve seccadeler dokuyorum. Torunlarıma balkondan sallıyorum onları sevindiriyorum. Duyan ve seven başka çocuklarda ebe bizi de doku diyorlar" şeklinde konuştu.


"Doktora ve ilaca ihtiyaç kalmıyor"


Dokuma işini 12 yaşında öğrendiğini belirten Kurtan, "9 çocuğum vardı benim. Biri vefat etti trafik kazasından. 8'i yaşıyor. Koyunlarımız vardı 500-600 arasında bunları çocuk büyütürken, elimde ki ipleri dokurdum, çocuklarım ebişirdi. Şimdi de korona virüs çıktı. Ben kapalı olduğumdan bu eski şeyleri yaşatmaya devam ediyorum. Ama kafam çok iyi. İnşallah korona virüs geçer, eşimize dostumuza kavuşuruz. Burada bu işi benden başka yapan yok. Çor çocuk bilmiyor. Herkes gelip çanta ve ip doku diye istekte bulunuyor. Geçen seneden beri 60-70 bu iplerden dokumuşumdur. Eşe dosta vermişimdir" dedi.


Ördüğü çorapların da çok sağlıklı olduğunu belirten Kurtan, "Bu çoraplar beş mille yapılır ve örülür kışın giyilir. Mesela bu koyun yünlerinden yapılıyor, romatizmalara iyi gelir. Bunu giyersin kışın ayaklarını sıcak tutar, dizlerinde ağrılarından kurtulursun" diye konuştu.


Yaşının 70 olduğunu fakat buna rağmen eski kültürleri ve el işlerini devam ettirdiğini belirten Kurtan, "İp çanta ve el işleri yaparak çocuklarıma veriyorum. Kafamı dağıtıyorum. Mesela sinir sistemlerim bozuluyordu bazen, bunları dokudum mu kafam açılıyor. Yani doktora hapa ihtiyaç kalmıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, serik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:26 Kaynak: İHA

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