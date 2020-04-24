Evde kalan gençlere kitap dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Düzce'de, Kaynaşlı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünden evde kalan gençlere kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynaşlı Müftülüğü tarafından, Diyanet yayınlarından gençlere yönelik 7 farklı kitaptan 150'şer adet temin edilerek bir set oluşturuldu.

İlçe Müftüsü Yavuz Horoz'un kaleme aldığı mektup ile beraber gençlere bu kitap setleri hediye edildi. İlçede yaklaşık 250 gence ulaşılarak 800 kitap dağıtımı gerçekleştirildi.



Müftü Horoz, gençlik koordinatörleri ve din görevlileri gençleri evlerinde ziyaret ederek, hem hediyeyi takdim etti hem de bu günlerle alakalı tavsiyelerde bulundu. Gençlerden, evlerinde okul derslerine çalışmaları, aileleriyle birlikte bol bol kitap okumaları, ibadet ve dualara devam etmeleri istenildi.