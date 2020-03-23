Evde kalan Gümüşhanelilerden ilginç etkinlikler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde kalan Gümüşhanelilerden ilginç etkinlikler - Son Dakika

Evde kalan Gümüşhanelilerden ilginç etkinlikler

11 dakika önce

Gümüşhane'de koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalın çağrısına uyan vatandaşlar farkındalık için birbirinden ilginç etkinlikleri yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Evde kalan Gümüşhanelilerden ilginç etkinlikler, System.String[]

Gümüşhane'de koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalın çağrısına uyan vatandaşlar farkındalık için birbirinden ilginç etkinlikleri yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.


Tüm yetkili kurumların evde kalın çağrısına büyük oranda riayet edilen Gümüşhane'de şehrin futbol camiasının önde gelen isimleri ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi.


İlk olarak Gümüşhane futbol dünyasının önemli ismi ve teknik adamı Sezgin Köprülü ardından eski futbolculardan Ramazan Demir, Bahattin Yavuz, Hanefi Ay, Serdar Akçay, Mahir Akçay ve arkadaşları İlhan Akçay ve İhsan Muhsin de akıma uyarak tuvalet kağıdı sektirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Konuyla ilgili bilgi veren Sezgin Köprülü, eski takım arkadaşlarıyla devletin çağrısına bu şekilde destek vermek istediklerini söyledi.


Gümüşhane'de bir başka vatandaş ise evin odasının ortasına koydukları sehpanın üzerinden masa tenisi raketleriyle plastik top sektirdi. Bu ilginç anları sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar çok sayıda beğeni aldı. - GÜMÜŞHANE

Koronavirüs, Gümüşhane, Köprülü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:07 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Almanya'da Türkçe sokağa çıkma uyarısı
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor         
09:07
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti         
00:43
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti         
18:20
Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı         
17:24
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar         
17:11
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti         
17:00
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi         
16:41
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir         
15:48
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi         
14:32
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti         
14:19
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 11:18:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde kalan Gümüşhanelilerden ilginç etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]