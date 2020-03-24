Evde kalan Gümüşhanelilerden ilginç etkinlikler - Son Dakika
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Evde kalan Gümüşhanelilerden ilginç etkinlikler

6 saat önce

Evde kalan Gümüşhanelilerden ilginç etkinlikler Eski futbolcular tuvalet kağıdıyla evde top sektirdi Kızıyla plastik topla evde masa tenisi oynadı Gümüşhane'de koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalın çağrısına uyan vatandaşlar farkındalık için birbirinden ilginç...

Evde kalan Gümüşhanelilerden ilginç etkinlikler

Eski futbolcular tuvalet kağıdıyla evde top sektirdi

Kızıyla plastik topla evde masa tenisi oynadı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalın çağrısına uyan vatandaşlar farkındalık için birbirinden ilginç etkinlikleri yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Tüm yetkili kurumların evde kalın çağrısına büyük oranda riayet edilen Gümüşhane'de şehrin futbol camiasının önde gelen isimleri ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi.

İlk olarak Gümüşhane futbol dünyasının önemli ismi ve teknik adamı Sezgin Köprülü ardından eski futbolculardan Ramazan Demir, Bahattin Yavuz, Hanefi Ay, Serdar Akçay, Mahir Akçay ve arkadaşları İlhan Akçay ve İhsan Muhsin de akıma uyarak tuvalet kağıdı sektirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Konuyla ilgili bilgi veren Sezgin Köprülü, eski takım arkadaşlarıyla devletin çağrısına bu şekilde destek vermek istediklerini söyledi.

Gümüşhane'de bir başka vatandaş ise evin odasının ortasına koydukları sehpanın üzerinden masa tenisi raketleriyle plastik top sektirdi. Bu ilginç anları sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar çok sayıda beğeni aldı.

Evde kalan Gümüşhanelilerden ilginç etkinlikler

Koronavirüs, Gümüşhane, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:36 Kaynak: İHA

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