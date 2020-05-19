"Evde kalan" kadın ve çocuklara "online" destek - Son Dakika

"Evde kalan" kadın ve çocuklara "online" destek

Diyarbakır'da, Bağlar Aile Destek Merkezi (ADEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak evlerinde kalan kadın ve çocuklar için spor, diyet, aile danışmanlığı ve oyun terapistliğinde online hizmet veriyor.

Diyarbakır'da, Bağlar Aile Destek Merkezi (ADEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak evlerinde kalan kadın ve çocuklar için spor, diyet, aile danışmanlığı ve oyun terapistliğinde online hizmet veriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, kadınların sosyal hayatta daha aktif olması ve meslek edinmesi amacıyla hizmet veren Bağlar ilçesindeki Aile Destek Merkezi, Kovid-19 sürecinde de kadınların yanında yer almaya devam ediyor.

Bağlar Kaymakamlığına bağlı ADEM tarafından yürütülen online destek projesi ilçedeki kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile 20 yaşından küçük çocuk ve gençler, tedbirlere uyarak evlerinde kalan ancak kilo alma endişesi taşıyan kadınlara yaşadıkları sorunların çözümü için konunun uzmanları destek sunuyor.

Bağlar Aile Destek Merkezi Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların zor zamanlarında yanında olduklarını söyledi.

Bu kapsamda birçok hizmeti Kovid-19 sürecinde de sürdürdüklerini ifade eden Çetin, "Online Destek Projesi kapsamında kadınlarımıza diyetisyenimiz, psikoloğumuz ve spor hocamızla destek oluyoruz." dedi.

65 yaş ve üstü evden çıkamayan kadınlara pilates hocası eşliğinde sağlık problemi yaşamamaları için spor egzersizleri yaptırdıklarını, orta yaş kadınlara da diyetisyen, psikolog ve spor hocasıyla hizmet verdiklerini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Örneğin psikoloğumuzu arıyorlar, 'Eşimle, çocuğumla içinden geçtiğimiz zorlu süreçten dolayı sorun yaşıyoruz, ne yapmalıyız?' diyorlar. Psikoloğumuz destek sunuyor. Ayrıca, insanlar ister istemez kilo alıyor ve diyetisyenimiz eşlerine ve kadınlara diyet programı sunuyor. Çocuklarımız için de oyun terapistimiz arayıp onlara evde oynayabilecekleri, vakit geçirebilecekleri oyunlarla ilgili tavsiyelerde bulunuyor."

Kadınlara karbonhidrata teslim olmayın çağrısı

Diyetisyen Pınar Zengin de yeni tip koronavirüs süreci öncesinde kendilerine başvuran kadınlarla yüz yüze görüşme sağlayarak alınan ölçüler doğrultusunda diyet programları uyguladıklarını, koronavirüs sürecinde de görüşmelerin online yapılmaya başladığını belirtti.

Telekonferans yöntemiyle yaptıkları görüşmelerde danışan kadınların yaşam biçiminden, beslenme şekline kadar birçok soru yönelterek detaylı bilgiler aldıklarını ve onlara sağlıklı beslenme cetveli belirlediklerini ifade eden Zengin, "Bireye özgü, kişisel listeler hazırlıyor, motivasyonlarını yükseltmeye özen gösteriyoruz. Bazı danışanları 10 günde bir bazılarını ise 2 haftada bir takibe alıyorum. Önceden burada görüşüyorduk, şimdilerde telefonla görüşüyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların, genelde "Evdeyiz, hareket edemiyoruz, dışarı çıkamıyoruz, kilo alır mıyım?" soruları yönelttiğini ifade eden Zengin, ramazan ayında beslenmenin ayrıca önemli olduğunu, listeleri ona göre değiştirdiğini bildirdi.

"Bu süreci birlikte nasıl güzel geçirebiliriz diye düşünmeliyiz"

Aile danışmanı ve oyun terapisti Sena Nur Serengil ise koronavirüs sürecinden önce Bağlar ilçesinde çocuklara yönelik oyun terapisi uygulaması yaptıklarını, salgın döneminde de online eğitime geçtiklerini dile getirdi.

Anne ve çocukların psikolojik açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini, bu süreçte de normal tepkiler verilmesi için çalışma yürüttüklerini anlatan Serengil, "Annelerden, 'Çocuklarda sinir ve stres oluşmaya başladı.' diye dönüş oluyor. Halbuki çocuklar sizin kaygı ve stres bozukluğunuzu hissedebiliyor. Bir şeyleri de anlamlandıramadıkları için ağlamaya, hırçınlaşmaya başlıyorlar." şeklinde konuştu.

"Koronavirüs süreci ailemizle güzel vakit geçirebileceğimiz bir zaman haline geldi. Aslında hepimiz bedenen ve ruhen çok yorulmuştuk. Bu süreci birlikte nasıl güzel geçirebiliriz diye düşünmeliyiz." diyen Serengil, her hafta yeni planlamalar yaparak anneleri yönlendirdiklerini kaydetti.

65 yaş üstü kadınlara online spor hizmeti

Plates eğitmeni Merve Şaki ise Kovid-19 sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü kadınlara online spor desteği sağladıklarını söyledi.

Her gün belirlenen saatlerde, sağlıkları için evlerinde kalmak zorunda olan kadınlara yaşlarına uygun fiziksel aktivite yaptırdığını belirten Şaki, "Çok keyifli geçiyor. Teyzelerimizin boyun, diz, eklem ve romatizmasına bağlı ağrıları var. Olumlu sonuç alıyoruz, onlar da keyifle katılıyor." dedi.

Koronavirüs, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:28 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Evde kalan' kadın ve çocuklara 'online' destek - Son Dakika

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