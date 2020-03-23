Evde kalan miniklerden "dışarı çıkmayın" uyarısı - Son Dakika
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Evde kalan miniklerden "dışarı çıkmayın" uyarısı

7 saat önce

Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında okulları kapatılması nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam eden minikler 'dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.

Evde kalan miniklerden

Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında okulları kapatılması nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam eden minikler 'dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.


Yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ta da korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tadil edilmesi nedeniyle günlerini evlerinde geçiren öğrenciler "Evimizde okuyoruz, yazıyoruz, koronadan korkmuyoruz korunuyoruz" afişleri ile dikkat çekti. 1 haftalık aranın ardından okul kıyafetlerini giyerek Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" almaya başlayan öğrenciler büyüklerine mesaj vermeyi de ihmal etmedi. 7 yaşındaki Tusem Tunçkılıç, dede ve ninelerine dışarı çıkmayın uyarısında bulunarak, "Herkese buradan sesleniyorum. Korona virüsü olduğu için dışarı çıkmayınız. Dışarı çıkarsanız sevdiklerinize de bulaşabilir" dedi. Nazlı Melek Yüksekkaya ise virüslerin olmadığı bir dünya istediğini, öğretmen ve arkadaşlarını özlediğini söyledi. Duru Beyzanur İçmez'de virüsün çocukları hasta etmediğini televizyondan öğrendiğini belirterek, "Virüs bana gelmiyor diye sokaklara çıkamayız. İnşallah korona virüsü salgını biter" diye konuştu. Minik öğrencilerden Yağmur Evrenlioğlu, Selimhan Aşık ile Zeynep Duru Bıçakçı da okulların açılmasını dört gözle beklediklerini, evde günlerini kitap okuyup ders çalışarak geçirdiklerini söylediler. - TOKAT

Eğitim Bilişim Ağı, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:24 Kaynak: İHA

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