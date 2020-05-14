Evde kalan öğrencilere 3 yıl önce ekilen tohumun fideleri hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde kalan öğrencilere 3 yıl önce ekilen tohumun fideleri hediye edildi - Son Dakika

Evde kalan öğrencilere 3 yıl önce ekilen tohumun fideleri hediye edildi

6 saat önce

Kayseri'de bir okulda öğrenciler tarafından 3 yıl önce toprakla buluşturulan tohumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkan yine aynı okulun öğrencilerine fide olarak dağıtıldı.

Evde kalan öğrencilere 3 yıl önce ekilen tohumun fideleri hediye edildi, System.String[]

Kayseri'de bir okulda öğrenciler tarafından 3 yıl önce toprakla buluşturulan tohumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkan yine aynı okulun öğrencilerine fide olarak dağıtıldı.

Talas ilçesindeki Durak Hava Demir İlk ve Ortaokulu Müdürü Hakan Tatlı ve TEMA Vakfı Kayseri Temsilcisi Abdulkadir Dağlı öncülüğünde "Tohumdan Fidana Projesi" kapsamında okul öğrencileri, yaklaşık 1000 sedir tohumunu okullarının bahçesinde toprakla buluşturdu.

Yaklaşık 3 yıl boyunca öğrenciler, ektikleri tohumların fidan olma yolculuğunda adeta santim santim büyümesini izleyerek, TEMA Vakfı yetkililerden aldıkları uygulamalı eğitimle tüm bakımlarını yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan öğrencilere, dün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktıkları ilk gün, emeklerinin karşılığı olan fidanları hediye edildi.

Okul Müdürü Hakan Tatlı, AA muhabirine, okullarındaki öğrenciler tarafından ekilen tohumları yine kendi öğrencilerine böyle bir günde fidan olarak vermekten mutlu olduklarını söyledi.

Çocukların mutlu olması için gayret ettiklerini belirten Tatlı, şunları kaydetti:

"Bu salgın sürecinde 13 Mart'tan itibaren çocuklarımız evde. Biz de dışarı çıktıkları ilk gün hediye verelim istedik. Yaklaşık 3 yıl önce öğrencilerimiz TEMA Vakfı desteğiyle sedir tohumlarını ekmişti. Tohumlara bu süreçte sevgimizi verdik, suladık ve bakımlarını yaptık. Şimdi bu tohumlar filizlendi ve 35 santimetrelik çam fidanı oldu. Bu sedir tohumlarını aradan geçen 3 yılın ardından çocuklarımızın da uzun zamandır ilk defa dışarı çıktıkları gün dağıtalım istedik. Onlara bu hediyelerini verdik. 1000 tohum ekmiştik ama büyüyen yaklaşık 600 fidanın 150'sini bugün dağıttık. Diğer fidanları da fırsat bulunca dağıtacağız."

"Ekip büyüttükleri fidanları yine kendilerine hediye ettik"

TEMA Vakfı Temsilcisi Dağlı da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle tohumları temin ettiklerini vurgulayarak, tohumları dağıttıkları çocuklara da özel eğitim verdiklerini aktardı.

Dağlı, "Öğrencilerimize uygulamalı olarak her şeyi gösterdik. Bu tohum ekme işlemi okulumuzda gerçekleşti. Tohumların okulumuzun bahçesinde fidan olana kadar 3 yıllık süreç içerisinde tüm bakımları yapıldı. Öğrencilerimizin kendi ekip büyüttükleri fidanları yine kendilerine hediye ettik." dedi.

Anaokulu öğrencisi Buğlem Havva Güneş ise dışarı çıktığı için heyecanlı olduğunu anlattı.

Mutlu olduğunu aktaran Güneş, "Bunu dikeceğim ve çam ağacı olacak. Bununla nefes alacağız. Gölgesinde oturacağız." diye konuştu.

Anaokulu öğrencisi Beren Güneş de koronavirüs nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkamadıklarını, kendilerine verilen fidanı dikmek için heyecanlandığını ifade etti.

Hakan Tatlı, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:14 Kaynak: AA


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