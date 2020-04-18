Evde kalan vatandaşlara 4 dilde konser (2) - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için açık hava konseri düzenlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının düzenlediği etkinlikler kapsamında müzik ziyafeti sürüyor.

Üstü açık tur aracıyla saat 13.00'te başlayan etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı sanatçılarının gezici konseri, açık hava konseriyle sürdü.

Vatandaşlara moral sağlaması amacıyla, kent meydanına konuşlanan üstü açık otobüste sanatçıların Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça şarkılar seslendirdiği konser büyük ilgi gördü.

Şarkılara Diyarbakırlılar balkon ve pencerelerinden eşlik edip alkış tuttu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Akın Erim, yaptığı açıklamada, vatandaşların evlerinde sıkılmaması, güzel vakit geçirmesi ve virüs salgınını bir nebze de olsa unutmaları amacıyla böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Gündüz 13.00'ten itibaren tur aracıyla kenti dolaştıklarını belirten Erim, şöyle dedi:

"Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının sanatçıları 4 dilde şarkılar söyledi. Vatandaşlarımız da balkon ve pencerelerden sanatçılarımıza eşlik ettiler. Belediye olarak bir nebze de olsa evlerinde hoş vakit geçirmelerini sağladıysak ne mutlu bize."

Etkinliğin yarın da 13.00-20.00 saatlerinde devam edeceği belirtildi.