Evde kalan vatandaşlara müzikli moral desteği - Son Dakika

Evde kalan vatandaşlara müzikli moral desteği

MERSİN'de müzik yayını yapan Mezitli Belediyesi'ne ait araçlar sokak sokak gezerek vatandaşlar için kısa da olsa eğlenceli anlar yaşanmasını sağladı.

Yaklaşık 4 saat boyunca zaman zaman site içerilerine de giren araçların yaydığı ezgilere vatandaşlar da cam ve balkonlarından tempo tutarak ve bayrak açarak eşlik etti. Çocuklar ise site içerisine kadar giren araçların yanına kadar gelerek ilginç dans figürleri sergiledi. Belediye çalışanları çocuklara Mezitli Belediyesi tarafından özel olarak bastırılmış olan kitaplardan dağıttı.

Araçlara yerleştirilen ses düzeni sayesinde oldukça geniş alanlardan duyulan müzik ziyafeti havanın da güzel olması ile vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar alkış tutarak, ıslık çalarak aracın sitelerinin içerisine kadar girmesini ya da binalarının önünde vakit geçirmelerini istedi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanan müzikli geziye bildirim gönderilerek, 'Bizim sokağa da gelin' çağrısı yapıldı.

Mezitli Belediyesi olarak zorunlu evlerinde kalmak durumunda kalan vatandaşlara her hizmeti götürmeye çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Hijyen paketi, gıda paketi, gazete gibi dağıtımlarımız kriz merkezimiz aracılığı ile devam ediyor. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kadar morale de ihtiyaçları olduğunu görerek böyle bir uygulama başlattık. Her gün akşam saatlerinde sokağa çıkan araçlarımız evlerinde zorunlu olarak kalan vatandaşlara hoş bir anı, birkaç dakikalık da olsa güzel bir müzik dinletme keyfi yaşatıyor. Karşılaştığımız çocuklara küçük sürprizler yapıyoruz' dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs konusunda Mezitli'nin şanslı ilçelerden birisi olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, 'Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımız çağdaş ve aydınlık yönleri ile virüse karşı mücadelenin nasıl yapılacağını iyi bilerek görevlilere destek oluyor. Bu korona belasını en kısa sürede en az etkilenmiş olarak kapatmayı umuyoruz. Bu esnada da elimizden geldiğince vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken yanlarında olduğumuzu da göstermeye çalışıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı virüsün pençesine teslim etmemek için kararlıyız. Biz kazanacağız' diye konuştu.