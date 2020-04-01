Evde kalan vatandaşların ölmüş yakınları için uzaktan mezar bakım hizmeti - Son Dakika
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Evde kalan vatandaşların ölmüş yakınları için uzaktan mezar bakım hizmeti

6 saat önce

Evde kalan vatandaşların ölmüş yakınları için uzaktan mezar bakım hizmeti Bakımı yapılan mezarların video ve fotoğrafları cenaze sahibine gönderiliyor Antalya'da Korona virüs nedeniyle, mezar ziyareti ve bakımı yapamayan vatandaşların tercihi uzaktan mezar bakım oldu Vatandaşlar...

Evde kalan vatandaşların ölmüş yakınları için uzaktan mezar bakım hizmeti

Bakımı yapılan mezarların video ve fotoğrafları cenaze sahibine gönderiliyor

Antalya'da Korona virüs nedeniyle, mezar ziyareti ve bakımı yapamayan vatandaşların tercihi uzaktan mezar bakım oldu

Vatandaşlar telefonla ulaştıkları firmaya, mezarlarının bakımını ve çiçek dikimini gerçekleştirmesi talebinde bulundu

Cenaze Hizmetleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Çetin:

"Korona virüs bizim işlerimizi arttırdı"

ANTALYA - Korona virüs sebebiyle vatandaşların eve kapanması yeni iş sektörlerinin de kapılarını araladı. Antalya'da yıllardır mezar bakımı yapan firma, ölmüş yakınlarının kabirlerine gelip temizlik ve bakımlarını yapamayanlar için internet ve telefon üzerinden hizmet vermeye başladı. Firma ile iletişime geçen cenaze sahiplerinin talebi doğrultusunda bakımı yapılan mezarların video ve fotoğrafları talep sahibine iletilerek onayı alınıp faturalandırılıyor. Şehirlerarası ulaşımın sınırlandırılmasının ardından ise talep ikiye katladı.

Antalya'da, mezar taşı ve mezar bakımı yapan Genel Başkanı Mehmet Çetin'in işleri, yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında, insanlara yapılan 'Evdekal' çağrısıyla arttı. 65 yaş üstü kişilerinde sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla bir çok vatandaş mezarlık ziyaretini ve dolayısıyla bakımını erteledi. Daha önce müşterilerinin çoğunluğu ofise gelip, mezar bakım noktasında başvuru yaparken, son dönemde virüsle birlikte telefon ve internet üzerinden hizmet istemeye başladı.

Mehmet çetin, 12 yıldır mezar taşı ve bakım işleri yaptığını kaydetti.

Yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle yaşlıların mezar bakım ziyaretlerini ertelediğini yada kendilerinin yaptığı mezar bakım hizmetlerinden yararlandığını dile getiren Çetin, " Zaten bizim müşterilerimizin büyük çoğunluğunu 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Daha önce bizden talep ettikleri bakımı yaptıktan sonra kendileri gelip ziyaret ediyor bakımı kontrol ediyorlardı. Bugünlerde de mezarlığa gelemiyorlar ve bizden destek istiyorlar. Şimdi de iki vatandaşımızın yakının mezarının bakımını ve çiçeklendirmesini yaptık. Ayrıca mezarın parlatma işlemini de yapacağız." dedi.

Mezarın bakımının yapıldığı görselleri müşterilerine sosyal medya üzerinden ulaştırdıklarını dile getiren Çetin, uzaktan mezar bakım işinden herkesin memnun kaldığını belirtti.

İnsanların yüz yüze değil telefondan görüşmeyi tercih ettiğine değinen Çetin, "Kimse dışarı çıkmak istemiyor. İnternet üzerinden yaptığımız bu hizmet bizim işlerimizi arttırdı. Biz işlerimizin yüzde 80'ini ofisten yüz yüze yapardık. Yüzde 20'sini internet üzerinden yada telefonla yapardık. Şuan tam tersi oldu. İşlerin yüzde 60'ını internet ve telefon üzerinden, yüzde 40'ını ofisten yapıyoruz. Korona virüs bizim işlerimizi arttırdı."diye konuştu.

Mezar yapımından bakımına kadar bir sürecin olduğunu ifade eden Mehmet Çetin," Biz şu dönemde gelemeyen vatandaşlarımıza hem mezar hem bakım yapıyoruz. Mezarın bakımını, çiçeklendirmesini, temizliğini yapıp, müşterimize video, yada fotoğraflarını gönderiyoruz. Fiyatların ise 50 ile 150 lira arasında değişiyor." dedi.

Evde kalan vatandaşların ölmüş yakınları için uzaktan mezar bakım hizmeti

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:54 Kaynak: İHA

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