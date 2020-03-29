Evde kalan yaşlılara şehitler anısına yemek servisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde kalan yaşlılara şehitler anısına yemek servisi - Son Dakika

Evde kalan yaşlılara şehitler anısına yemek servisi

12 dakika önce

İzmir'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlar ve yardıma ihtiyacı olanlara, bir grup gönüllü tarafından başlatılan uygulamayla her gün bir şehidin anısına bir öğün sıcak servisi yapılıyor.

İzmir'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlar ve yardıma ihtiyacı olanlara, bir grup gönüllü tarafından başlatılan uygulamayla her gün bir şehidin anısına bir öğün sıcak servisi yapılıyor.

Tüm Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER) Başkanı Uğur Yenen ile hayırsever iş insanları Şeyma Kılınç ve Bayram Tüm öncülüğünde başlatılan uygulama kapsamında Gaziemir Kaymakamlığından alınan izin sonrası muhtarlıklarla temas kuruldu.

İlçedeki 8 mahallede 65 yaş üstü vatandaşlarla, kronik hastalığı olan ya da yardıma ihtiyaç duyan insanları belirleyen yardımseverler, Dernek Başkanı Yenen'in eşi Semra Yenen'e ait lokantada pişirdikleri yemekleri, bu adreslere servis etmeye başladı.

Hijyenik koşullarda hazırlanan yemeklerin paketlenmesi ve dağıtımını yapan ve muhtarları da arabasına alarak kapı kapı dolaşan Uğur Yenen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile olarak çok yoğun günlerden geçtiklerini belirtti.

Eşi ve çocuklarının yemek yaptığını, kendisinin ise dağıtıma çıktığını anlatan Yenen, yemek servis ettikleri insanların dualarını almanın tüm yorgunluklarını giderdiğini ifade etti.

Yardımların şu an için sadece Gaziemir'in 8 mahallesinde yapıldığını aktaran Yenen, "Dokunulmadık yerlere dokunduk, gönüllere girdik. Çok mutlu olduk. Böyle sonuç alacağımızı hiç düşünmemiştik." dedi.

Ailesine de böyle bir organizasyonda gönüllü olarak çalıştıkları için teşekkür eden Yenen, şunları kaydetti:

"Katılmak isteyen arkadaşlar bizlere ulaşıyor. Her gün bir şehidimizin ismini verdik. Bugün şehit Cemil Koç adına yardımlarımızı yapıyoruz. Bu iyilik hareketiyle şehitlerimizi de yad etmiş oluyoruz. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor. Yardımların devamı gelirse biz hazırız. Her bir öğün 10 liraya mal oluyor. Muhtarlarımızla her gün 200 kapıyı aşındırıyoruz. Yardım yapmak isteyen olursa biz seve seve dağıtmaya varız."

Aynı zamanda okul öncesi öğretmeni olan Şeyma Kılınç ise sosyal sorumluluk anlamında böyle bir işe giriştiklerini söyledi.

Yaşlıların bir toplum için çok önemli olduğunu aktaran Kılınç, "Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Yaşlılarımıza mümkün olduğunca yardım etmeye karar verdik. Çok mutlu oluyorlar. Onların gözlerindeki mutluluğu görünce bizler de çok mutlu oluyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç örnek olmak. 100 kişi ile başladık bugün 200 kişiye çıktık. Her gören 'biz de destek olalım' dedi." ifadelerini kullandı.

Evde kalan yaşlılara şehitler anısına yemek servisi

Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:04 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
"İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti         
11:39
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı         
10:52
Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu         
10:50
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti         
10:46
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?         
10:45
"İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik         
10:45
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı         
10:22
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek         
10:13
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı 93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı         
10:10
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi         
10:03
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek         
10:03
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek         
09:58
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı         
09:55
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi         
09:28
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi         
09:25
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek         
09:22
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek         
09:19
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu         
09:03
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı         
09:01
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi         
08:50
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında         
08:35
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak         
08:11
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık         
08:05
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı         
07:55
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok         
07:36
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak         
01:29
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar         
01:22
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti         
00:48
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti         
00:33
Gaziantep Valiliği Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı         
00:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 12:17:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde kalan yaşlılara şehitler anısına yemek servisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]