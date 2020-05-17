Evde kalanlar için 'Sağlıklı Beslenme Hattı' - Son Dakika

Evde kalanlar için 'Sağlıklı Beslenme Hattı'

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evde olan vatandaşlar için 'Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı Hattı' kurdu.

Evde kalanlar için 'Sağlıklı Beslenme Hattı', System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evde olan vatandaşlar için 'Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı Hattı' kurdu. Şu anda 56 ilde aktif olan hattı arayanlar, diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme konusunda bilgilendiriliyor. Diyetisyen Nermin Çelikay, "Diyetisyen arkadaşlarımız vatandaşlara sağlıklı beslenme önerileri konusunda danışmanlık hizmeti vererek neleri yapmaları gerektiğini anlatıyor" dedi.

Bakanlık, pandemi nedeniyle evde kalan, özellikle de sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sağlıklı beslenmelerine yardımcı olmak ve yaşadıkları sorunları çözmek için 'Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı Hattı' kurdu. Şu anda 56 ilde il sağlık müdürlükleri bünyesinde aktif olan hat için vatandaşlar, bulundukları ilin halk sağlığı web sitesine girerek, 'beslenme danışmanlığı hattı' bölümünden görevli uygun diyetisyen hekime telefonla ulaşıp, sorunlarını anlatabilecek.

'NELERİ YAPMALARI GEREKTİĞİNİ ANLATIYORLAR'

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanlığı'ndan diyetisyen Nermin Çelikay, uzun süredir evde kalan vatandaşların yeme ve içme davranışlarında birtakım değişiklikler olduğunu kaydetti. Çelikay, beslenme danışmanlığı konusunda il sağlıklarına bağlı diyetisyen hekimlerin önceden de tüm bireylere beslenme danışmanlığı hizmeti vermekte olduklarını belirterek, "Koronavirüs sebebiyle evde kalan vatandaşlarımıza bu diyetisyen hekimlerimiz sağlıklı beslenme konusunda bilgi verecekler, neleri yapmaları gerektiğini anlatacak, uyarıda bulunacaklar" dedi.

'DURUMU SORGULUYORUZ'

Nermin Çelikay, yurt genelinden kendilerine gelen çağrıların genel olarak 'hareketsizim' ve 'evde nasıl beslenebilirim' konularıyla ilgili olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız pandemiden dolayı evde oldukları için genel olarak 'Kilo almaya başladım, ne yapabilirim?' diye soruyorlar. Arkadaşlarımız da onlara sağlıklı beslenme önerileri sunuyorlar. Ayrıca kabızlık konusunda da çok fazla şikayet alıyoruz. Bazı vatandaşlarımız 'Çocuğumda strese bağlı olarak iştah azalması ya da yiyecekleri reddetme gibi sorunlar yaşıyorum ne yapabilirim?' gibi sorunlarını dile getiriyor. Örneğin bir vatandaş 18 yaşındaki oğlunun evde canı sıkıldıkça abur cubur yediğini söyledi. Biz ilk olarak durumu sorguluyoruz. Çocuğun kaçta uyandığını, uyandığında ilk nasıl besinler aldığını, gün içinde neler yiyebildiğini ya da anne veya baba markete gittiğinde çocuklarının kendisinden neler istediğini soruyoruz. ve buna göre önerilerimizi sunuyoruz. Çocukların evde olmasından dolayı bu gibi yaşanan durumlarda en büyük yük ebeveynlere düşüyor. Ebeveynler sağlıklı seçenekleri çocuklara sunarsa onlar da 1-2 gün yemeyip 3'üncü gün 'bu demek ki gereklidir' deyip yeme yoluna gidecektir. Bunların önerilerini kendilerine vermeye çalışıyoruz. Sebze ve meyvenin sofralarda her zaman olması gerektiğini vurguluyoruz. Kuru meyve, ceviz, fındık gibi sağlıklı atıştırmalıkların tüketilmesini öneriyoruz."

65 YAŞ ÜSTÜ DE ARIYOR

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü grubu vatandaşlardan da telefon aldıklarını kaydeden Çelikay, "Bu vatandaşlarımıza da beslenme konusunda diyetisyen arkadaşlarımız beslenme öykülerini sorgulayarak yardımcı olmaya çalışıyorlar. Herhangi bir kronik rahatsızlıklarının olup olmadıklarını öğrenmeye çalışıyoruz ardından bugünlerde nasıl beslendiklerini soruyoruz ve soruna bu şekilde çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE BESLENME ÖNERİSİ

Sincan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli uzman diyetisyen Şenay Aslan Altındirek ise merkeze gelen çağrıların hangi konularda olduğunu ve vatandaşlara verdikleri önerileri anlatarak, şunları söyledi:

"Arayan vatandaşlara ilk olarak sağlık için düzenli beslenme konusunda bilgilendirme yapıp ve kişinin yaşına, cinsiyetine göre beslenme önerilerinde bulunuruz. Yeterli ve dengeli beslenme bağışıklık sistemimizin güçlü olabilmesi için ihtiyacımız olan enerji ve besin öğelerinin vücuda kullanılması olduğu bilgisini verip, özellikle bu dönemde yeterince su tüketip ara öğünleri yapmanın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Daha önceden beslenme danışmanlık hizmeti verdiğimiz danışanlarımız da bizleri telefonla arayıp çoğunlukla önceden aldıkları randevularını erteletmek istiyorlar."

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evde kalanlar için 'Sağlıklı Beslenme Hattı' - Son Dakika

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