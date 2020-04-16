Evde kalanlar için şarkı söylüyorlar - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi sanatçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalanlar için hafta içi her gün konser veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk halk ve Türk sanat müziği sanatçılarının yanı sıra Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ile Büyükşehir Belediye Bandosu "evde kal müziksiz kalma" sloganıyla sevilen eserleri vatandaşlar için seslendiriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının verdiği mini konserler, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Ayrıca çocuklar için de "çocuk saati" programıyla çocuk şarkıları söyleniyor.