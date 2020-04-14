Evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser - Son Dakika

Evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser

6 saat önce

ANKARA'da oturan müzisyen Burhan Gülalan (52) koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan komşularına evinin balkonunda her gün konser veriyor.

Evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser, System.String[]

ANKARA'da oturan müzisyen Burhan Gülalan (52) koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan komşularına evinin balkonunda her gün konser veriyor.

Düğünlerde ve gece kulüplerinde sahneye çıkan evli ve 4 çocuk babası Burhan Gülalan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan komşuları için, Altındağ ilçesindeki evinin balkonunu sahneye çevirdi. Gülalan, her gün balkonda saz ve org eşliğinde evde kalan komşularına konser veriyor. Hem çalıp hem söyleyen Gülalan, şarkılarıyla komşularına bu süreçte moral kaynağı oldu. Mahalle sakinleri de balkon ve pencerelere çıkıp, Gülalan'ın şarkılarına eşlik ediyor. Mahallede oturan İbrahim Deligöz de zaman zaman sazıyla Gülalan'a eşlik ediyor.

'HERKESE MORAL OLUYOR'

Bir arkadaşının yazdığı 'Korona' isimli şarkıyı da seslendiren Gülalan, yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını ve 14 albüm çıkardığını söyledi. Gülalan, "Komşularıma destek olmak, moral vermek için böyle bir şey yaptık. Yeni bir eser yaptık. Eserimizin adını 'korona' koyduk. Parçamızda güzel sözler, iletiler var. Herkesin bu şarkıyı dinlemesini isterim. Bizleri örnek alsınlar ve bunun devamını getirelim. Çünkü herkese gerçekten ciddi bir moral ve motivasyon oluyor" dedi.

'EVDE KAL TÜRKİYE'

Koronavirüs salgınına da değinen Gülalan, "Gerçekten çok ciddi bir olaydan geçiyoruz, bu olayın şakaya alınmaması lazım. Yurt dışındaki ölümleri görüyoruz. Devletimiz bu konuda tüm önlemleri almaya çalışıyor. Devletimizin dediği kurallara uymamız lazım. Uymazsak gerçekten çok ciddi sorunlar olacak. 'Evde kal Türkiye' diyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

Burhan Gülalan ile röp.

Gülalan'ın korona parçasını söylemesi

Gülalan'ın balkondan verdiği konser

Drone ile komşuların oynadığı anları

Drone ile havadan görüntüler

Komşular ile röp.

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA,


Koronavirüs, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:32 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
(Özel) Şanlıurfa'da dehşet: Sokak köpekleri 6 çocuğu yaraladı Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil? Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
Erkekleri salgın yüzünden kısırlık korkusu sarınca sperm bankalarına akın ettiler Erkekleri salgın yüzünden kısırlık korkusu sarınca sperm bankalarına akın ettiler         
14:34
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır         
13:30
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var         
13:13
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek         
13:07
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı         
13:06
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi         
13:01
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi         
13:00
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak         
12:51
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı         
12:47
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi         
12:43
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı         
12:39
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak         
12:36
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti         
12:35
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı         
12:32
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı         
12:26
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor         
12:24
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 15:44:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]