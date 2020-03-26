EVDE KALANLARIN AYAKKABILARINA DADANDILAR - Son Dakika
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EVDE KALANLARIN AYAKKABILARINA DADANDILAR

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgının ardından alınan tedbirler kapsamında birçok vatandaş evden dışarıya çıkmıyor.

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KORONAVİRÜS salgının ardından alınan tedbirler kapsamında birçok vatandaş evden dışarıya çıkmıyor. Salgın öncesi gün içerisinde çalışanların işlerinde  olmasını fırsat bilen hırsızlar,  evlere girerek hırsızlık yapabiliyorlardı. Fakat alınan tedbirlerden dolayı insanlar evden çıkmayınca,  hırsızlar koronavirüse önlem olarak kapılara bırakılan ayakkabıları çalmaya başladı.

5 ÇİFT AYAKKABI ÇALDI

Arnavutköy'de, koronavirüs nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması üzerine, hırsızlar kapı önlerindeki ayakkabılara dadandı. Gözlerine kestirdikleri apartmanlara ellerindeki kredi kartları yardımıyla kolaylıkla giren hırsızlar, dairelerin önündeki ayakkabıları poşetlere doldurarak kayıplara karıştı.

Apartmanların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ilki Arnavutköy Merkez Mahallesi'nden.. Önce bir binanın giriş kapısına gelen bir kapıda bir süre oyalanan hırsız, daha sonra elindeki bir kartla binanın dış kapısını saniyeler içerisinde açtı. Birkaç dakika sonra binadan elinde ayakkabı dolu bir poşetle ayrılan hırsız, binadan 5 çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı.

10 ÇİFT AYAKKABI

İkinci görüntü ise Anadolu Mahallesi'nden.. Tüm daire sahiplerinin evlerinde olmasına aldırış etmeyen hırsız, bina içerisinden 10 çift ayakkabı çalarak binadan hızla uzaklaşıyor. O anlar ise binadaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydediliyor.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Son görüntü ise yine geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir ayakkabı hırsızlığına ait. Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yalınay Sokak üzerinde bulunan bir binada gerçekleşti. İçerisinde 10 dairenin bulunduğu binaya giren ayakkabı hırsızı, binadaki dairelerin kapı önünde bulunan ayakkabıları gözüne kestirdi. Tüm dairelerin önündeki ayakkabılardan markalı ve yeni olanları çalan hırsız, binadaki güvenlik kameralarına yakalandı. Kameraları fark eden hırsız hem hırsızlıktan vazgeçmedi hem de kıyafetiyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Binada bulunan 4 daireden ayakkabı çalan hırsız daha sonra hızla binadan uzaklaştı.

"AYAKKABILARI İÇERİ ALSAK AYRI BİR SORUN ALMASAK AYRI BİR SORUN"

Esenyurt'ta ayakkabılarını dairesinin kapısının önünde bırakan Pınar Kahveci, "Ayakkabılarımızı koronavirüsten dolayı içeriye almıyoruz ama bir yandan da korkuyoruz da 'çalınır' diye, hırsızlara karşı bir önlemimiz yok, koronavirüsden korunabilmek için kapıda bırakmayı tercih ediyoruz. Ayakkabıları içeri alsak ayrı bir sorun almasak ayrı bir sorun. Çocuklarımı korumak için ayakkabıları içeriye almıyorum " şeklinde konuştu.

Gamze Özçelikel ise "Önceliğimiz sağlık olduğu için hırsızlığa karşı bir önlem almıyorum, şu durumda alıp götürsünler ama apartmanımızda güvenlik kamerası var, benim için sağlığım ayakkabılardan daha önemli. İçeriye koronavirüsten dolayı sokmuyoruz, eğer pahalı bir ayakkabıysa balkonumuza koyuyoruz bir iki gün orada bekletiyoruz " dedi.

Evinden sadece ev ihtiyaçları karşılamak için oğlu ve gelini çıkan Yaşar Alkul ise " Oğlumla gelinim alışverişe gittiler, televizyondan duyduğumuz kadarıyla en az 5 saat ayakkabılar dışarıda kalıp hava almalıymış onun için kapıda bıraktık. Havalandıktan sonra poşetlere koyup yeniden ayakkabılığımıza koyuyoruz " diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Pınar Kahveci röp

-Gamze Özçelikel röp

-Yaşar Alkul röp

-Ayakkabı detay

-Bina detay

-Genel ve detay

(GÜVENLİK KAMERASI)

ARNAVUKTÖK

-Şüphelinin apartmanlara girmesi

-Ayakkabı çalması

-Apartmanlardan çıkma anları


- İstanbul
Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:42 Kaynak: DHA

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