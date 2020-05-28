Evde Kalça Dikleştirme Hareketleri - Son Dakika

Özveri ve birkaç yerinde egzersiz sayesinde, kısa bir sürede kalçalarınız harika görünebilir ve kıyafetlerinizi üzerinizde daha iyi taşıyabilirsiniz. Ancak bunu yaşam tarzı haline getirmelisiniz. Örneğin asansörü hayatınızdan çıkarınız. Merdiven çıkmak sizi yorsa da aslında poponuzun en iyi arkadaşıdır. Her fırsatta asansör yerine merdiveni tercih etmelisiniz.



Spor salonuna gidiyorsanız, yürüyüş bandını biraz daha eğimli hale getirerek daha kısa sürede hızlı sonuçlar alabilirsiniz.



Vaktiniz ne kadar kısıtlı olursa olsun her zaman harekete ayıracak 5 dakikanız olmalıdır. Yoğun iş gününüzün arasında 5 dakika çömelme hareketi yapmanız, belirli bir düzenle zıplama hareketi uygulamanız metabolizmanızı harekete geçirecektir. Aynı zamanda şekilli kalça hayalinize ulaşmanıza oldukça katkı sağlayacaktır.



En klasik kalça dikleştirme hareketi squattır



Squat egzersizi, kalçaları ve bacakları sıkılaştırıp, şekillendirerek forma sokmaktadır. Bunun yanında klasik squat iyi ısınmadan ve yanlış pozisyonlarda yapıldığında diz ve bel ağrılarına yol açabilir. Popo büyütme egzersizi olarak da yoğun olarak tercih edilen squat, üst bacakları da (quadriceps) güçlendirdiği için, bacakları fazla kalın ve erkeksi gösterebilir. Kimi zaman ise sadece klasik squat yapmak oldukça sıkıcıdır.



Videomuzdaki her bir hareketi 15 tekrarlı 3 set olarak yapınız. Her harekette yanmayı mutlaka hissetmelisiniz, yanma hissedilmiyorsa hareketi eksik veya yanlış yapıyorsunuz demektir.



İlk üç gün kalçalarınızda ağrı hissedebilirsiniz, bu hareketlerin işe yaradığı, poponuzun şekillenmeye başladığı anlamına gelir.



Bu egzersizleri dört hafta boyunca haftada 3 gün yapınız. Egzersizlere başlamadan önce mutlaka fotoğrafınızı çekiniz, dört hafta sonra yeniden fotoğraf çekerek karşılaştırma yapabilirsiniz.