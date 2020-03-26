Evde kaldılar, değişik yöntemler ile şampiyonaya hazırlanıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Evde kaldılar, değişik yöntemler ile şampiyonaya hazırlanıyorlar - Son Dakika Spor

Evde kaldılar, değişik yöntemler ile şampiyonaya hazırlanıyorlar

6 saat önce

- Evde kaldılar, değişik yöntemler ile şampiyonaya hazırlanıyorlar Antrenmanlara aileleri eşlik ediyor Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonları kapatılan judo öğrencileri Türkiye'de gerçekleşecek şampiyonalara hazırlanmak için evlerini spor salonuna çevirdiler.

- Evde kaldılar, değişik yöntemler ile şampiyonaya hazırlanıyorlar

Antrenmanlara aileleri eşlik ediyor

EDİRNE - Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonları kapatılan judo öğrencileri Türkiye'de gerçekleşecek şampiyonalara hazırlanmak için evlerini spor salonuna çevirdiler. 'Evde kal' çağrısına örnek bir uygulama gösteren sporcular, değişik yöntemler ile şampiyonaya hazırlanıyorlar.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmayıp evlerinde kalarak önlem almaya devam ediyor.

Evde kal, spordan uzak kalma

İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının da kapatılmasının ardından Edirne Balkan Judo Spor Kulübü sporcuları da, Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dünya ve Avrupa şampiyonu İlknur Kobaş Tepe'nin 'Evde kal, spordan uzak kalma' projesiyle evde her gün spor yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Down sendromlu Aleyna Yıldız Türkiye'yi temsil edecek

Dünyada ilk kez Türkiye'nin Antalya ilinde ekim ayında gerçekleşmesi planlanan ve 100 ülkeden bin 500 down sendromlu çocuğun 8 branşta mücadele edeceği Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın 17 yaş 70 kilo branşında Türkiye'yi temsil edecek olan Edirne Balkan Judo Spor Kulübü sporcusu Aleyna Yıldız da 'korku yok, inanç var' diyerek çalışmalarını evden aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar WhatsApp grubundan günlük program dahilinde gerçekleşiyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu antrenör İlknur Kobaş Tepe'nin koordinasyonunda kurulan WhatsApp grubundan günlük program dahilinde antrenmanlarını aksatmadan evde yürüten Edirne Balkan Judo Spor Kulübü bünyesindeki judo takımı sporcuları ve antrenörleri, "Spor hayattır, hayat evde, evde kal Türkiye" mesajı verdi.

Antrenmanlara aileleri eşlik ediyor

Sporcular, evdeki imkanlar dahilinde vücutlarını formda tutmaya çalışıyor. Evde şınav, mekik çeken sporcular judogileri giyip teknik çalışıyorlar. Çeşitli antrenmanlar yapan sporculara kimi zaman kardeşleri, kimi zaman anne ve babaları eşlik ediyor.

Evde kaldılar, değişik yöntemler ile şampiyonaya hazırlanıyorlar

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:40 Kaynak: İHA

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