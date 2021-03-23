Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: "Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın" - Son Dakika

Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: "Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın"

23.03.2021 09:17

Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: "Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın" Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın' yazılı mezar taşıyla dikkat çeken esnaf Tarık Gündüz, Samsun'un Türkiye genelinde vaka birincisi olması sonrasında vatandaşlara evde...

Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: "Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın"

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın' yazılı mezar taşıyla dikkat çeken esnaf Tarık Gündüz, Samsun'un Türkiye genelinde vaka birincisi olması sonrasında vatandaşlara evde kalmaları hususunda bir kez daha çağrıda bulundu.

Çarşamba ilçesinde 15 yılı aşkın süredir mermercilik işi yapan Tarık Gündüz, küresel salgın olan korona virüse karşı duyarlılık örneği göstererek vatandaşları 'Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın' ve 'Evde Kal Çarşamba' yazılarının bulunduğu mezar taşını yaparak dikkat çekti. Son haftalarda illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısında ilk sırada olan Samsun ve ilçelerindeki artışa binaen vatandaşları bu mezar taşı ile çağrıda bulunarak evde kalmaları için uyardı.

Yaklaşık bir yıl önce yapılan mezar taşı ile olay olan Tarık Gündüz, artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek, "Geçen sene korona virüs salgınına karşı tedbirli olunması adına dikkat çekmek istedik. Bu yazmış olduğumuz yazı gündem oldu. İnsanları bir nebze bizde kendi adımıza uyarmak istedik. Uyardığımızı da düşünüyorum. Ama son günlerde vaka sayıları oldukça arttı. Özellikle kendi ilimizde Samsun'da şuan birinci sıradayız. Hala düğünler, davetler toplu alanlar hala devam ediyor. İnsanların biraz dikkat etmesini istiyoruz. Sosyal mesafeye, maske ve temizlik kurallarına ve titizliğe dikkat edersek daha iyi günlerin bizi beklediğini düşünüyoruz. Bu tablodan bir an önce kurtulmak istiyoruz. İlimizde de olağan dışı artış sonrasında bizlerde tekrardan 'evde kalın bize iş çıkartmayın' diyoruz" dedi.

Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın
Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın
Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın
Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın
Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın
Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın
Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın
Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın
Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın

Çarşamba, Türkiye, Samsun, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Artan vakalardan sonra mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı: 'Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın' - Son Dakika


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