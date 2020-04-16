"Evde kalın" çağrılarına rağmen göbek attılar - Son Dakika
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"Evde kalın" çağrılarına rağmen göbek attılar

6 saat önce

"Evde kalın" çağrılarına rağmen göbek attılar Beşiktaş'ta bir grup mahalleli evde kalın uyarılarına rağmen dışarıya çıkıp göbek attı Mahalleli ne maske taktı ne de sosyal mesafeye dikkat etti Korona virüs salgını nedeniyle "evde kalın" çağrılarına rağmen Beşiktaş'ta uyarıları umursamayan bir...

"Evde kalın" çağrılarına rağmen göbek attılar

Beşiktaş'ta bir grup mahalleli evde kalın uyarılarına rağmen dışarıya çıkıp göbek attı

Mahalleli ne maske taktı ne de sosyal mesafeye dikkat etti

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle "evde kalın" çağrılarına rağmen Beşiktaş'ta uyarıları umursamayan bir grup, sokak ortasında yüksek sesli müzik açarak karşılıklı göbek attı. Ne maske takan ne de sosyal mesafeye dikkat eden mahalleli, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yetkililer vatandaşlara "Evde kalın" çağrısında bulunmuştu. Vak'aların ne ölümlerin artmasına rağmen Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında bir grup vatandaş, uyarıları umursamayarak dışarıya çıktı. Vatandaşlardan birinin otomobilinden son ses müzik açmasının ardından mahalleli sokağa döküldü. Eğlenmeye başlayan vatandaşlar, karşılıklı göbek attı.

Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeyi korudular

Grup dakikalarca bu şekilde eğlenerek hem kendi hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye attı. Kahkahaların havada uçuştuğu eğlencede bazıları da dışarıda oynayan vatandaşlara pencereden destek verdi. Dairedekilerden biri ise, "sosyal mesafenizi" koruyan diyerek uyarıda bulundu. Ancak ne maske takan ne de sosyal mesafeyi hatırlayan grup, çeşitli tarzlardaki müziklerle eğlenmeye devam etti. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş bir de sosyal medyada paylaştı. Polis, toplumun sağlığını tehlikeye atan vatandaşları tespit etmek için çalışma başlattı.mek için çalışma başlattı.

Evde kalın çağrılarına rağmen göbek attılar

Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:32 Kaynak: İHA

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