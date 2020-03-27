Son Dakika › Genel › 'Evde kalın' çağrısını işaret diliyle yaptılar - Son Dakika
"Evde kalın" çağrısını işaret diliyle yaptılar
6 saat önce
"Evde kalın" çağrısını işaret diliyle yaptılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşlar için işaret diliyle "Evde kalın" çağrısı yaptı.
"Evde kalın" çağrısını işaret diliyle yaptılar
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşlar için işaret diliyle "Evde kalın" çağrısı yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs salgının önlemek amacıyla önlemler almaya devam ediyor. Vatandaşlara da sürekli evde kalmaları yönünde çağrıda bulunan polisler işitme engelli vatandaşları da unutmadı. Polisler işaret diliyle işitme engelli vatandaşlara "Sevdikleriniz için evde kalın diyoruz" çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Manisa'da korona virüse rağmen sokaklar doldu Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi