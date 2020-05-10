Evde kalınan günlerde sosyal medyadan canlı yayınlar gelir kapısı oldu - Son Dakika
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Evde kalınan günlerde sosyal medyadan canlı yayınlar gelir kapısı oldu

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalma sürecinde sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan canlı yayınlar kazanç kapısı haline geldi.

Evde kalınan günlerde sosyal medyadan canlı yayınlar gelir kapısı oldu, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalma sürecinde sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan canlı yayınlar kazanç kapısı haline geldi.

Ünlülerin yanı sıra yeni isimlere de fırsatlar sunan canlı yayınlar, internet, yazılım, kamera, mikrofon, tripod, ışık gibi aksesuar ve dekor harcamalarıyla yeni bir sektörün oluşmasını sağladı. Telif haklarına uygun özgün içeriklerden oluşan, binlerce kişi tarafından izlenebilen programlardan, sponsor ve reklam gelirlerinin yanı sıra popüler video sitelerinde tıklama başına ücret ödenmesi sayesinde gelir elde ediliyor.

Bilişim Grubu Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Şenol Vatansever, koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışanların büyük bir kısmının evden çalışmaya devam ettiğini söyledi.

İşçilerin evden çalışabilme taleplerinin artık "yeni normal" haline geldiğini ifade eden Vatansever, kurumların ve şirketlerin video konferans çözümlerini aktif olarak kullanmaya başlamasıyla çalışanların yayıncılık alanındaki yetkinliklerinin de arttığını belirtti.

Canlı yayınların hızla benimsendiğini ifade eden Vatansever, "Canlı yayınlarla daha çok YouTuberlar ile özdeşleşmişken, artık kurumsal ve bireysel amaçlı birçok kişi farklı sosyal medya platformlarından canlı yayın yapıyor. Canlı yayınlar mevcut müşterilerle etkileşimleri artırırken, ürünlerini tanıtma fırsatı bulduğu müşteri adaylarına da satış yapma fırsatlarını getiriyor." diye konuştu.

"Müşteriler de dahil oluyor"

Vatansever, artık Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (KVKK) kapsamına video konferansa müşterilerin de dahil edildiğini kaydetti.

Salgın sürecinde yaşananların ülkelerin her alanda kendi kendine yetebilmesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çeken Vatansever, "KVKK'nın teknoloji alanında işaret ettiği en önemli kriterlerden biri hizmet alınan bulut firmasının merkezinin hangi ülke sınırları içerisinde bulunduğu olduğundan, yaptırımlarla karşılaşılmaması için Türkiye'deki kişilerin verilerinin Türkiye'de işlenmesi gerekiyor. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi ışığında ve cari açığa da olumlu katkı olarak büyük kurumların yerli yazılım ve bulut şirketlerine daha fazla iş verme sorumlulukları var. Son 5 yılda kurulup Türkiye'de ve uluslararası platformlarda başarılara imza atan bulut şirketlerinden hizmet alınmasını öneriyorum." değerlendirmesini yaptı.

Vatansever, YouTube, Instagram, Twitter/Periscope, Facebook, Twitch ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarından aynı anda yayın için OBS (Open Broadcaster Software) yazılımının ücretsiz kullanılabileceğini söyledi.

Vatansever, yedi kişiye kadar konuk alarak canlı yayını zenginleştirebilen daha profesyonel yayınlar yapabilmek için "Wirecast" programının kullanılabileceğini, bazı operatörlerin evden çalışanlara destek olmak için yükleme hızlarını artırdığını kaydetti.

Bunun geçici olduğu ifade eden Vatansever, "Gerekli olan yüksek yükleme hızları için internet servis sağlayıcılarında uygun paket bulunamaması durumunda alternatif olarak yerli bulut şirketlerinden uygun sanal sunucu alınarak, yayınlar kesintisiz ve kaliteli olarak yapılabilir." dedi.

YouTube, canlı yayın için en az bin abone istiyor

Prdio Video Ajansı Genel Yayın Koordinatörü Said Gayberi ise verimli bir canlı yayın için internet bağlantısındaki "upload" hızının çok önemli olduğunu, kullanıcıların bunu hız testiyle ölçebileceklerini belirtti.

YouTube, Facebook ve Twitch uygulamalarının en tercih edilen platformlar olduğunu, burada hesabı olan kişilerin canlı yayın yapma özelliğini hemen aktifleştirmeleri gerektiğini dile getiren Gayberi, canlı yayınların özellikle sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan popüler isimler için gelir getirici modellere uygun olduğunu ifade etti.

Gayberi, "Influencer Marketing" yönteminin canlı program içeriklerinde önemli hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüksek sayıda takipçisi olan kullanıcıların bir ürün ya da marka hakkında deneyimlerini aktarması modeli canlı yayınlarda da geçerli ve yoğun ilgi görüyor. Bunun yanında bazı sektörel programlarda görsel unsurlu reklam alınabiliyor. Ayrıca sosyal medya fenomenleri veya ünlülerin yayınlarına, uzman olarak katılan isimler, talep edildiği takdirde bunun için bir bedel ödeyebiliyor. YouTube gibi platformlar üzerinden canlı yayınlarda, kriterlere uygun kanal sahipleri görüntüleme başına para kazanıyor. Canlı yayınlar sayesinde kanalın aboneleri arttığında, bu kişilerin videolarda çıkan reklamları izlemesiyle belirli bir ücret kanal sahibine ödeniyor. Ancak YouTube, sadece bin ya da üstü abonesi olan hesaplar için mobilden canlı yayın özelliğinin aktivasyonunu gerçekleştiriyor."

Canlı yayınlarda kalitelinin arttırılması için aksesuar kullanımın önemli olduğunu dile getiren Gayberi, uzun süren yayınlarda titremeyi önlemek için basit masa üstü telefon tripodu kullanılabileceğini söyledi.

Ekranın bölündüğü çoklu katılımcılı yayınlar için "meeting" yazılımlarının kullanılması gerektiğini kaydeden Gayberi, yayınlarda olabildiğinde özgün içeriklerin üretilmesi gerektiğini, hazır video ve sesleri telif ödemeden kullananların uyarı alacağını ve kanalların kapanmasına neden olabileceğini sözlerine ekledi.

Ön kamerası iyi telefonlara rağbet

Sosyal Medya Uzmanı Sedat Coşkun da salgın nedeniyle mevcut şartların insanların ihtiyaç sıralamasını değiştirdiğini anlattı.

Vatandaşların bir mekanda buluşma yerine toplu katılımlı canlı yayın düzenlediğini ifade eden Coşkun, iyi bir yayın için cep telefonu, mikrofon, ışık ve internet hızı gibi imkanların etkili olduğunu belirtti.

Coşkun, canlı yayın kalitesi için ön kamerası iyi telefonlara rağbet gösterildiğini dile getirerek, "Kamera ile ses çıkış ve giriş kalitesinin de bu anlamda satın alma süreçlerini etkilediğini görüyoruz. Son 2 aylık satış verilerine bakıldığında orta segment ve akıllı telefonların satışlarının arttığını söyleyebiliriz. Bu telefonların bütçeleri 4-13 bin lira aralığında değişiyor. Instagram gibi platformlar canlı yayın konusunda çok etkili olduğu için bu uygulama kullanılırken görüntü kalitesini düşürmeyen marka akıllı cihazların daha çok tercih edildiğini söyleyebiliriz." dedi.

İnternet hızının yayını etkilediğine dikkati çeken Coşkun, kullanıcıların mevcut internet sağlayıcılarından aldıkları hizmet paketini yükselttiklerini ya da firmaları değiştirdiklerini ifade etti.

Coşkun, yüksek hızlı paketlerin aylık 150-300 lira aralığında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kullanıcılar evlerindeki ışık yetersizliği nedeniyle canlı yayın veya görüntülü görüşmeler için taşınabilir spot ışık satın alabiliyor. Bu ışıklarla yayınlarını daha kaliteli hale getirebiliyorlar. Işıkların daha çok çalışma masanın üstüne konumlandırılabilecek küçüklükte olanların 90-170 lira aralığında olduğu görülüyor. Yayıncıların, seslerinin karşı tarafa daha iyi ulaşmasını sağlamak ve onlardan gelen sesleri daha kaliteli şekilde almak amacıyla kablolu ve mikrofonlu kulaklıklar kullandıklarını görebiliyoruz. Fiyat-performans olarak bu tür ürünlerin en çok tercih edilenleri 200-500 lira gibi fiyatlardan satılıyor."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:04 Kaynak: AA


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