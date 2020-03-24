Evde kalıp, kitap okuyarak meydan okuyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde kalıp, kitap okuyarak meydan okuyorlar - Son Dakika

Evde kalıp, kitap okuyarak meydan okuyorlar

6 saat önce

OSMANİYE'de, koronavirüse karşı başlatılan 'Evinde kal Türkiye' kampanyasına destek amaçlı 'meydan oku' adı altında kitap okuma akımı başlatıldı.

Evde kalıp, kitap okuyarak meydan okuyorlar, System.String[]

OSMANİYE'de, koronavirüse karşı başlatılan 'Evinde kal Türkiye' kampanyasına destek amaçlı 'meydan oku' adı altında kitap okuma akımı başlatıldı.

Kitap okumayı teşvik etmek için başlatılan akım ile evde kalıp kitap okuyanlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak etkinliğin büyümesini hedefliyor. Cevdetiye Çok Programlı Lisesi Meslek Dersi öğretmeni Nazife Kalender ve İngilizce Öğretmeni Ahmet Güler ile Saimbey Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Hafize Erkek, başlatılan bu akıma öncülük etti. Amaçlarının öğrenci ve velileri kitap okumaya teşvik etmek olduğunu söyleyen Kalender, "Koronavirüse karşı başlatılan 'evde kal' kampanyasını desteklemek için ve kitap okumayı da teşvik etmek amacıyla 'meydan oku' adı altında kampanya başlattık. Çok güzel tepkiler ve geri dönüşler aldık. Sosyal medyada yaptığımız çağrılar ile kampanyamızın desteklenmesini ve daha çok kişiye hitap etmesini istiyoruz. Bu girişimle koronavirüse meydan okuyarak zincir halinde bu aktivitenin genişlemesini istiyor, evden çıkamayan insanları kitap okumaya davet ediyoruz" dedi.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:00 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum         
23:19
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi         
23:12
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:21:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde kalıp, kitap okuyarak meydan okuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]