Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı - Son Dakika

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Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı
6 saat önce
Şanlıurfa'da umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığının 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığının 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan umreciler hastanede karantinaya alındı.
Kent merkezinde, umreden ve yurt dışından gelen 5 kişi, Sağlık Bakanlığının 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odalarında tedavi altına alındı. Şahısların 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı öğrenildi. Hastanelerde sağlık çalışanları için de da gerekli tedbirlerin alındığı görüldü. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:26 Kaynak: İHA
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