Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Genel Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı - Son Dakika

Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı

23 dakika önce

Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı Şanlıurfa'da 5 umreci karantinaya alındı Şanlıurfa'da Umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 5 umreci karantinaya alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan umreciler hastanede karantinaya alındı.

Kent merkezinde, umreden gelen 5 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odalarında tedavi altına alındı. Şahısların 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı öğrenildi. Hastanelerde sağlık çalışanları için de da gerekli tedbirlerin alındığı görüldü.

Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Umre, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:43 Kaynak: İHA

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