Evde kalmak saç ekimine ve estetiğe olan talebi artırdı - Son Dakika

Koronavirüs salgınında evde kalınan süre insanların aynayla daha fazla vakit geçirmesine de sebep oldu. Bu süreç, pandemiye rağmen yeni normalde saç ekimine ve estetiğe olan talebi de artırdı.

Koronavirüs salgını Türkiye'de sağlık turizminde önemli bir yeri olan saç ekimini de etkiledi. Pandemi süresi boyunca evde kalarak ayna karşısında daha çok vakit geçiren vatandaşlar, yeni normalle birlikte saç ekimi ve estetik ameliyatlar için hastanelerin yolunu tuttu. Emsey Hospital Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gülden Avcı Çakmak ve hastanenin Saç Ekim Koordinatörü Murat Çoban, bu süreçte taleplerin değiştiğini de vurguladı. Opr. Dr. Çakmak, "Daha genç kesim güzelleşme amacıyla operasyon yaptırıyor. Kendinde kusurlu olduğunu düşündüğü problemli bölgeleri düzeltmek istiyor" dedi. Saç Ekim Koordinatörü Murat Çoban ise, "Saç ekiminin ülkemizde tercih edilmesinin ilk nedeni iyi yapılması. Yurt dışına göre daha uygun fiyatlarla yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN EVDE KALMASI KENDİLERİYLE İLGİLENMELERİNE NEDEN OLDU

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gülden Avcı Çakmak, pandemi başladığında herkesin yaşadığı tedirginliği plastik cerrahların da fazlasıyla yaşadığını söyledi.

Pandemi döneminde de ameliyat olmak için ısrar eden hastalarının olduğunu dile getiren Çakmak, "İnsanların evde kalması kendileriyle ilgilenmelerini artırdı. O yüzden özellikle kiloyla ilgili olabilecek estetikler, karın germe, liposuction ve meme estetiğinde artış görüldü. Bunda yaz mevsiminin başlamasının da çok katkısı vardı çünkü yazın bildiğiniz gibi kıyafetler inceliyor ve saklamak istediğimiz kiloları saklamakta güçlük çekiyoruz. Biraz daha kamuflajın sorunlu olduğu bir mevsim bu nedenle yaz başında karın germe ve liposuctionda artış yaşandı" diye konuştu.

REKONSTRÜKTİF VAKALARDA DA ARTIŞ VAR

Vaka sayılarının çoğalmasıyla endişelerinin arttığını ifade eden Çakmak, "Şu dönemde de estetiklerden daha çok rekonstrüktif dediğimiz vakalarda artış var. Özellikle cilt kanseri vakaları şimdiye kadar bekletilmiş, tatiller yapılmış ama hala iyileşmeyen bir takım yaralar var. Bunu da 'doktora götürüp göstersek' diye gelen hastalarda bir artış var" dedi.

HAYAT KALİTESİNİ ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Daha genç yaşta olanların güzelleşme amacıyla operasyon tercih ettiklerine dikkat çeken Çakmak, sözlerine şöyle devam etti:

"Genç yaştakiler kendinde kusurlu olduğunu düşündüğü problemli bölgeleri düzeltmek istiyor. Yaş biraz daha ilerlediğinde artık estetik ikinci amaç haline geliyor. Biraz daha hayat kalitesini artırmak amaçlanıyor. Özellikle meme cerrahisinde hastanın göğüsleri büyükse sırt ağrısı, omuz ağrısına sebep olabiliyor. Karında sarkıklık fazla ise pişikler meydana gelebiliyor. Hasta estetiği bir tarafa bırakıp yaşam kalitesini artırabilmek ve bu ağrılardan kurtulabilmek amacıyla operasyon yaptırıyor. Kepçe kulak hastaları da kulaklarını düzeltmezse saç şeklini çok etkiliyor. Hastanın yine hayatını sınırlıyor ve o yüzden kulak şekli değiştirmesi hastaya bir miktar özgürlük sağlıyor. Yaş skalası bu operasyonlarda çok geniş ve 18 yaşından itibaren hastanın genel durumu iyiyse 70-80 yaşına kadar ameliyat yapılabiliyor. Önemli olan hem ruhsal hem de bedensel sağlık. Bunu talep eden hastaların ruhsal olarak buna uygun hastalar olduğunu iyi ayırt etmek gerekiyor."

SAÇ EKİMİNE TALEP ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yurt dışı yasaklamalarının gelmesi ve Türkiye'den giden hastaların orada karantinaya girmelerinin saç ekimini de etkilediğine vurgu yapan Saç Ekim Koordinatörü Murat Çoban, "Talepler ülkelere göre değişiyor. Burada misafirimiz olup da ülkelerine yolladığımız hastaların kendi ülkelerinde karantina süreçleri varsa hasta buraya gelmekte sıkıntı yaşıyor ve 'ülkeme döndüğümde karantinaya girmek istemiyorum' diyor. Diğer ülkelere göre sağlık sistemimiz iyi olduğu için biz burada aldığımız önlemlerle hasta güvenliği sağlayabiliyoruz" dedi.

ÇOK TERCİH EDİLMESİNİN NEDENİ İYİ YAPILMASI

Yurt dışından gelen hastaların Türkiye'yi iyi tanımadıkları için kendisini riske atmak istemediğini vurgulayan Çoban, "Avrupa'nın geneli ve İngiltere Türkiye'nin saç ekim taleplerini karşılıyordu. Pandemiyle birlikte Avrupa ülkeleri Türkiye'yi çok fazla tercih etmemeye başladı. Her ne olursa olsun saç ekiminin ülkemizde tercih edilmesinin ilk nedeni iyi yapılması. Yurt dışına göre daha uygun fiyatlarla yapılıyor ve ülkemize gelen vatandaşlar burada aynı zamanda tatil de yapabiliyor. Biz diğer ülkelerdeki merkezlere göre daha titiz çalışmalar yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

MERKEZ SEÇİMİNE DİKKAT!

Saç ektirmek isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Çoban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saç ektirmek isteyenler saç ektireceği yerlerin hastane veya cerrahi işlem yapabilen klinik olmasına, doktor denetiminde işlemin yapılıyor olmasına dikkat etmeliler. Rezidans ve apartman katlarında birçok merkez var ama bize gelen 2.seans hastaların çoğu önceki ekimle alakalı muhatap bulamamaları. Bu yüzden kurum önemli."

- Karaköse