Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı - Son Dakika
Son Dakika Genel Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı - Son Dakika

Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı

16 dakika önce

Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı Artvinli tenisçilerden 'Evde kal sporunu yap' çağrısı Artvin Tenis Kulübü sporcuları, korona virüs salgını nedeniyle tesisleri kapatılınca formda kalmak için antrenmanlara evde davam ediyor.

Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı

Artvinli tenisçilerden 'Evde kal sporunu yap' çağrısı

ARTVİN - Artvin Tenis Kulübü sporcuları, korona virüs salgını nedeniyle tesisleri kapatılınca formda kalmak için antrenmanlara evde davam ediyor. Evlerinin salonunu antrenman sahasına çeviren minik tenisçiler, turnuvalara bu şekilde hazırlanıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında spor faaliyetleri de durduruldu. Tavsiyelere uyan ve evlerinden çıkmayan Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü sporcuları, eğitimlerinin yanı sıra antrenmanlarını da evde yapıyor. Ailelerin yardımıyla evlerinin salonlarını tenis sahasına çeviren 8 minik tenisçi, antrenmanlarına bu şekilde devam ediyor.

Korona virüs nedeniyle tesislerin kapatıldığını ifade eden tenis antrenörü Serkan Şahin, "Kulüp bünyesinde bulunan 8 sporcumuzla uzaktan antrenmanlara başladık. Kulübümüzdeki bazı sporcular, bu yıl Avrupa'da düzenlenecek olan turnuvalara katılma hakkı kazandı. Korona virüs nedeniyle bu turnuvalar ertelendi. Bu sebepten dolayı da çocukların formda kalmaları için antrenmanları evde devam etme kararı aldık. Her gün onlara değişik antrenman videoları atıyorum, onlar da bu videolarla antrenmanlarını evlerinde yapıyorlar" dedi.

Denge çalışması, hız çalışması, koordinasyon, el ve göz koordinasyonu gibi antrenman günlüklerini uyguladıklarını ifade eden Şahin, "Bu sayede antrenman eksikliklerini kapatıyorlar" diye konuştu.

"Hayalim Wimbledon'da final oynamak"

Profesyonel olarak tenis sporuyla ilgilenen 11 yaşındaki Buse Gündüz, "Korona virüsü nedeniyle okullarımız tatil oldu, eğitimlerimize evde devam ediyoruz. Bu yaz yurt dışında birçok turnuvaya katılacağım için antrenmanlarıma da evde devam ediyorum. 5 yıldır tenis oynuyorum, birçok yaş kategorisinde birinciliğim var. İleride hayalim Wimbledon'da final oynamak" ifadelerini kullandı.

4 yıldır profesyonel olarak tenis oynayan Ada Pınar ise, "Korona virüs nedeniyle tenis antrenmanlarımız iptal oldu. Bende evde kaldığım zamanımı iyi değerlendirmek adına sporuma devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Artvin, Tenis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) İstanbul'da 65 yaş üstü yaşlılar sokağa çıkma yasağına uymadı
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti         
10:13
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor         
09:54
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 10:54:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]