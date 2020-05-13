'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor - Son Dakika

'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor

6 saat önce

Türkiye'nin bir çok kentinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında düşüş yaşanırken, vaka sayısında yükseliş yaşayan Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor, System.String[]

Türkiye'nin bir çok kentinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında düşüş yaşanırken, vaka sayısında yükseliş yaşayan Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.


Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler ve uygulanan yasaklara rağmen, normalleşmeye dönemeyen Adıyaman'da vaka sayısındaki artış endişelendiriyor. Türkiye'nin birçok kentinde vaka sayıları düşerken, Adıyaman'da vaka sayıları artıyor. Yetkililer, rakam paylaşmıyor ancak artışın devam ettiğini belirtiyor. Artışın abartılacak ölçüde olmadığı ancak normal seviyede yaşandığı öne sürülüyor.


Havaların ısınmasının ve tedbirlere duyarsız davranarak rehavete kapılan vatandaşlardan dolayı Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Kısıtlama 14 Mayıs Perşembe günü saat 23.59'dan itibaren başlayacak. Belediye hoparlöründen ve polis araçlarından sürekli vatandaşların dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.


Hava sıcaklığının 29 dereceye çıktığı Adıyaman'da insanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafeye uymayan ve maskesiz olarak dışarı çıkan çok sayıda vatandaş görüldü. Maskesiz sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlarda olumlu karşıladı.


Adıyaman Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Dünya'yı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ilimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59'dan itibaren başlanılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Adıyaman'ın da içinde bulunduğu Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Rize ve Zonguldak gibi illerde vaka sayılarının arttığına dikkat çekilmişti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:47 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, 4 ay sonra antrenmanlara başladı Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, 4 ay sonra antrenmanlara başladı         
21:08
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak         
20:56
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı         
20:11
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi         
19:54
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu         
19:52
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler         
19:46
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü         
19:41
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında         
19:28
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak         
19:24
Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e fark attı Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e fark attı         
19:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum         
19:05
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi         
19:02
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı         
18:44
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi         
18:38
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor         
18:31
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız         
18:28
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum         
18:21
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı         
18:15
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir         
18:09
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:02
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
17:58
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır         
17:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor         
17:55
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü         
17:23
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 21:14:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]