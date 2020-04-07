Evde karantina için 6 kural - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Evde karantina için 6 kural - Son Dakika

Evde karantina için 6 kural

7 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için öncelikli kural hijyen olarak ön plana çıkıyor.

Evde karantina için 6 kural, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için öncelikli kural hijyen olarak ön plana çıkıyor.  Evde tedavi sürecine giren hastaların hijyen başta olmak üzere uyması gereken 6 kuralı sıralayan Prof. Dr. İsmet Tamer, beslenmenin de önemine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 21 bin 400 koronovirüs testinden 3 bin 148'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 284 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı bin 326 olarak yer aldı.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer, "Covid-19 enfeksiyonu ile takip ettiğimiz pek çok hastamız var. Bu hastalar içerisinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), hipertansiyon, diyabet ya da bağışıklık sistemiyle ilgili sorunu bulunmayan 50 yaş altındaki hastalarımızın pek çoğunda Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda eğer klinik tabloları uygunsa ve izole olabilecek ortamları müsaitse evde tedavilerine devam ediliyor. Bu hastaların bulundukları ortamları sık sık havalandırmaları, sağlıklarını en üst düzeyde tutacak şekilde kendilerine özen göstermeleri gerektiğini hatırlatmalıyız" dedi.

Prof. Dr. Tamer, hastanın evde bakımının yapıldığı süre içerisinde kendisinin, hasta ile ilgilenenin ya da diğer kişilerin hijyen kuralları dışında beslenmelerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

BUNLARA DİKKAT!

Prof. Dr. Tamer, enfeksiyonla mücadelede sosyal mesafenin korunması, riskli kişilerin izolasyonu ve bağışıklık sisteminin önemini hatırlattı.Kurallara uyarak sağlığını en üst düzeye çıkarmayı başaranların bu hastalığı daha kolay atlatabileceğini söyleyen Prof. Dr. İsmet Tamer, şunları söyledi:

"Kişinin ayrı bir odada kalması mümkün değilse ya da ayrı bir odada kalırken diğer kişilerle temas etmesi söz konusu ise hastanın sürekli olarak ağzını ve burnunu içine alacak şekilde uygun bir solunum yolu koruyucu maske ile solunum yollarını kapatması, dışarıya herhangi bir damlacık enfeksiyonu bulaştırıcılığını azaltacak önlemi alması gerekmektedir. Evde yaşayan herkesin mutlaka solunum yolu hijyeniyle ilgili bilgilendirilmesi ve buna dikkat etmeleri gerekir."

"EVİ HAVALANDIRIN, TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ SIK SIK YIKAYIN"

"Evde 65 yaş üzeri veya bu enfeksiyona karşı hassasiyeti artırabilecek kronik hastalığı bulunan kişiler varsa bu kişilerin de evde tedavi görmekte olan kişiden kesinlikle ayrı tutulması çok önemlidir" diyen Prof. Dr. Tamer, "Evin sık sık havalandırması, kılık kıyafet, yatak çarşafı, yatak örtüleri yastık kılıfı gibi bütün tekstil ürünlerinin de en az 60 derecede uygun deterjanla yıkanması evde bakım yapılan hastalarda önemli bir önlem olarak gündemdedir" ifadelerini kullandı.

"AYRI ODALARDA, ORTAK MALZEMELERDEN UZAK DURUN"

Prof. Dr. Tamer, "Evde tedavisine devam edilen hastalarda kişinin mümkünse ayrı bir odada hatta tuvaleti ve banyosunu da ayrı tutarak izole edilmesi ve 14 gün süreyle özellikle kişisel hijyenine dikkat etmesi, ortak malzemelerin havlu, diş fırçası, diş macunu, tabak, çatal gibi ürünlerin kişisel kullanıma özgü bütün eşyalarının tamamen ayrı tutulması ok önemli. Eğer aynı tuvaleti ve banyoyu kullanacaklarsa havalandırılması, günde 2-3 kez sulandırılmış çamaşır suyu ve deterjanla ortamda temas edilen yüzeylerin dezenfekte edilmesi, temizlenmesi önerilmektedir" şeklinde konuştu.


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, KOAH, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:32 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri Salgının başladığı Vuhan'da topluma taşıma araçları kontağa basıyor Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım         
16:32
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 18:34:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde karantina için 6 kural - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]