Evde kargo beklemek istemeyenler için yeni proje: Esnafa da katkısı olacak - Son Dakika

Evde kargo beklemek istemeyenler için yeni proje: Esnafa da katkısı olacak

12.10.2020 11:49
Evde kargo beklemek istemeyenler için yeni proje: Esnafa da katkısı olacak, System.String[]

Yurtiçi Kargo, evde kargo beklemek istemeyen müşterileri için yeni bir projeye imza attığını duyurdu.

Yurtiçi Kargo, evde kargo beklemek istemeyen müşterileri için yeni bir projeye imza attığını duyurdu. Kargo şirketinden proje hakkında yapılan açıklamada, YK Plus Teslim Noktası projesi kapsamında e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan vatandaşların isterlerse kargolarını anlaşmalı esnaflardan teslim alabileceği belirtildi.

Yurtiçi Kargo, Eylül ayında hayata geçirdiği YK Plus uygulaması kapsamında 55 ilde bine yakın mahalle esnafı ile anlaşma sağladığını açıkladı. Kargo şirketi yakın zamanda YK Plus Teslim Noktası sayısının ise 81 ilde 2 bine çıkarmanın hedeflendiğine dikkat çekti.

YK PLUS TESLİM NOKTASI NASIL KULLANILIR?

E-ticaret sitelerinden alışveriş yapan kullanıcıların adrese teslim seçeneğini kullanabildikleri gibi YK Plus Teslim Noktası seçeneğinden de yararlanabileceğine açıklamasında yer veren Yuriçi Kargo, "Kullanıcı Teslimat Noktası seçimini yaptıktan sonra, kendisine en yakın esnafı seçiyor ve kargosu o adrese geliyor. Kargo, seçilen adrese geldiğinde müşteriye sms ile bir bilgilendirme yapılıyor ve 3 gün içerisinde kargonun ilgili YK Plus Teslim Noktası'ndan alınması isteniyor. Müşteri de bu 3 gün içerisinde istediği zaman kargosunu teslim alabiliyor. Şu anda Türkiye'nin bazı büyük e-ticaret sitelerinde devreye alınan bu proje yakın zamanda birçok e-ticaret sitesinde yer alacak." bilgisini paylaştı.

Yurtiçi Kargo'nun proje hakkında verdiği bilgiler şöyle;

KİMLER TERCİH ETMELİ?

"Proje, internetten alışveriş yapan ve kargonun geleceği gün evinde ya da iş yerinde olmama ihtimali olan, ya da sabit bir adreste bulunmayan müşterilere hizmet vermek amacı ile devreye alındı.

BU HİZMET ÜCRETLİ Mİ?

YK Plus Teslim Noktası'nı tercih eden kullanıcılar bu hizmet için hiçbir ek ücret ödemiyor. Proje tamamen müşteri memnuniyetini yükseltmek amacı ile hayata geçirilmiş bir proje.

ESNAFA OLAN KATKISI NEDİR?

YK Plus Teslim Noktası projesine dahil olan mahalle esnafları, teslim ettikleri kargo adetine göre kazanç elde ediyor. Müşterilerin hiçbir ek ödeme yapmadan yararlanabildikleri uygulamada, esnaflara Yurtiçi Kargo tarafından ödeme yapılıyor."

NASIL YK PLUS TESLİM NOKTASI OLUNUR?

Nasıl YK PLUS Teslim Noktası olunacağı ile ilgili Yurtiçi Kargo, "Anlaşma yapılacak esnaflardan dükkanlarında kargoları saklayabilecekleri güvenli alanlarının olması, bölgede bilinen ve güvenilen bir esnaf olması ve bir akıllı telefona sahip olmaları isteniyor. Şu ana kadar 55 ilde bine yakın esnafla anlaşma sağlayan şirket, bu sayıyı yakın zamanda 81 ilde iki bin noktaya ulaşmayı hedefliyor. Dolayısı ile başvurular hala devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen esnaflar www.ykplus.info internet adresinden kolaylıkla yapılabiliyor." açıklamasında bulundu.


- İstanbul
Evde kargo beklemek istemeyenler için yeni proje: Esnafa da katkısı olacak

Yurtiçi Kargo, Ticaret, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Evde kargo beklemek istemeyenler için yeni proje: Esnafa da katkısı olacak - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı
Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor         
11:44
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti         
10:18
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:53:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde kargo beklemek istemeyenler için yeni proje: Esnafa da katkısı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei