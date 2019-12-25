Evde kavga sonrası yangın çıktı - Son Dakika
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Evde kavga sonrası yangın çıktı

6 saat önce

Adıyaman'da bir evde yaşanan kavga sonrası çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Adıyaman'da bir evde yaşanan kavga sonrası çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Fatih Mahallesi'nde aile fertleri olan bedensel engelli B.D. ile S.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. evdeki yanan sobaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sobada yanmakta olan kömür ve odun etrafa savruldu.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, yangın ile karşılaşınca ekip otosunda bulunan yangın tüpü ile yangına müdahale etti.

Evde maddi hasar meydana geldi.

112 Acil Servis ekipleri, yangından etkilenen B.D. ile S.D'ye müdahale etti.

Evde kavga sonrası yangın çıktı

Fatih Mahallesi, Adıyaman, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:15 Kaynak: AA
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