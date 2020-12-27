Evde kendini astı - Son Dakika

Evde kendini astı

27.12.2020 09:30
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AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Timur U. kendini tavana asarak intihar etti.

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Timur U. kendini tavana asarak intihar etti.

Gölcük Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 3 çocuk babası Timur U., evde kimsenin olmadığı sırada, kendini iple asarak yaşamına son verdi. Eve gelen yakınları, Timur U.'nun asılı halde olduğunu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Timur U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, Timur U.'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Aydın
Evde kendini astı

Karpuzlu, İntihar, Gölcük, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evde kendini astı - Son Dakika


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