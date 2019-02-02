Son Dakika Haberleri: Evde Kilitli Kalan Afgan Uyruklu Aile, Kapı Balyozla Kırılarak Kurtarıldı

Evde Kilitli Kalan Afgan Uyruklu Aile, Kapı Balyozla Kırılarak Kurtarıldı

19 dakika önce

Bolu'da gaz kaçağının olduğu evde 4 çocukla birlikte kilitli kalan Afgan uyruklu aile, itfaiye ekiplerinin balyozla kapıyı kırması sonucu kurtarıldı.

Evde Kilitli Kalan Afgan Uyruklu Aile, Kapı Balyozla Kırılarak Kurtarıldı, System.String[]
Bolu'da gaz kaçağının olduğu evde 4 çocukla birlikte kilitli kalan Afgan uyruklu aile, itfaiye ekiplerinin balyozla kapıyı kırması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın en üst katında 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Afgan uyruklu aile, evin kapısını kilitledikten sonra anahtarı kaybetti. Evde kilitli kalan aile, mutfaktaki ocaktan gaz sızıntısı olduğunu fark edince balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Çocukların ve anne Farahnaz'ın sesini duyan komşuları, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, apartmanın doğal gaz hattını kapattıktan sonra itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Afgan uyruklu ailenin mahsur kaldığı eve gelen itfaiye ekipleri, balyozla evin kapısını kırarak aileyi evden çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen aile, kapının balyozla kırıldığı sırada büyük korku yaşadı. Panik halinde ağlayan yaşları 4 ila 8 arasında değişen çocuklar, olay yerinde bulunan polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerine çağrılan çevirmen aracılığıyla aileyle iletişim kuran polis ekipleri, anne Farahnaz'ın eşinin Adapazarı'na gittiğini ve evde çocuklarıyla birlikte kaldığını belirledi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Bolu, İtfaiye, 3. Sayfa
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