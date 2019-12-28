Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

6 saat önce

Ankara'da evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Ankara'da evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan yaşlı kadının, bir henüz bilinmeyen bir sebepten evinin kapısı kilitlendi. Korkan kadın çilingir çağırdı. Çilingirin de kapıyı açamaması üzerine yaşlı kadın balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Komşular itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını kurtarmak için çalışmalar yaptı. Balkondan yardım isteyen kadın itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Kurtarılmanın mutluluğu yaşayan kadın itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(Mehmet Kalay/İHA)

Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Keçiören, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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