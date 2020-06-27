Evde kimliğini unuttu polis yardım etti - Son Dakika

BARTIN'da evde kimliğini unutan kız öğrenciye polis memuru özel aracıyla evine götürerek kimliğini almasına yardımcı oldu. Bartın Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde sınava girecek bir kız öğrenci girişte evde kimliğini unuttuğunu fark etti. Kızın ağlamasına kayıtsız kalmayan polis memuru Muhammet Ali Geniş, okul önündeki özel aracı ile Kavaklı Caddesi'ndeki evine götürerek öğrenciye yardımcı oldu. Kapıların kapanmasına 2 dakika kala öğrenciyi yeniden okula getiren polis memuruna diğer veliler teşekkür etti. Sınava tekerlekli sandalye ile gelen öğrencilere de okul görevlileri yardım etti.